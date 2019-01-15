Мединский планирует ввести культурный норматив в школы

Министерство культуры и Министерство просвещения создают культурные нормативы для школьников. Об этом сообщил Мединский на форуме в Сочи.

По словам Мединского, идея заключается в том, чтобы интегрировать в школьную программу культурный компонент. «Условно говоря, в течение обучения в школе каждый школьник в идеале должен посетить – я называю условные цифры – 100 спектаклей, посмотреть 100 лучших фильмов, желательно отечественных, побывать в определенном количестве музеев, на концертах, познакомиться с архитектурными памятниками», – цитируют министра «Ведомости». После этого школьник будет обязан поделиться своими впечатлениями с друзьями, учителями и родителями в специальном бумажном или электронном дневнике.

Мединский также рассказал, что на идею внедрения нормативов министерство натолкнул опыт Пензенской области. Власти этого региона изменили образовательную программу, позволив школьникам вместе с учителями десять суббот в году ходить в музеи, кинотеатры или театр вместо занятий в классах.

Проект внедрения культурных нормативов в школах будет представлен в ближайшее время. Согласно материалам правительства о национальных проектах, на реализацию нацпроекта «Культура» планируется в течение шести лет потратить из государственного бюджета 113,5 миллиарда рублей.

Министр просвещения Ольга Васильева разъяснила, что посещение театров, музеев, выставок и экскурсий необходимо в обязательном порядке, и это не должно вызывать опасений у родителей.

Ольга Васильева привела пример советских времён, когда репертуары детских театров были совмещены с образовательной программой, и при составлении календарного плана посещение театра и изучение темы совпадали.

«Возникает вопрос, если рядом ТЮЗа нет. На платформе „Российской электронной школы“ с помощью Министерства культуры была проделана большая работа, чтобы были записаны все театральные спектакли, синхронизированные со школьной программой, и сверх этого», – пояснила министр просвещения.

Это должно помочь школьникам, живущим в регионах, где до театра добраться сложно, считает Васильева. Но изначально речь всё-таки шла о том, чтобы дети привыкали к театру, к его атмосфере, кулисам, сообщает News.ru.