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сегодня, 10:00 0

Стройку второй очереди космодрома Восточный могут ускорить

Стройку второй очереди космодрома Восточный могут ускорить
Фото: Амур.инфо

Правительство РФ может принять решение ускорить строительство второй очереди космодрома Восточный, для чего потребуется дополнительно изучить ситуацию там и провести консультации с Роскосмосом. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко, выступая на Российском инвестиционном форуме.

«Вот сейчас космодром, принимается решение там ускорить, может быть, рассматривается вопрос влево сдвинуть стройки», – приводит ТАСС слова Виталия Мутко.

«Дело в том, что есть такие только идеи. Идеология здесь не совсем за нами. Мы только со стороны строительства можем проанализировать возможности строительной отрасли это сделать», – пояснил вице-премьер позже журналистам.

По словам Мутко, в ближайшее время кабмин обсудит выбор подрядчика на строительство второй очереди космодрома и потенциал дальнейшего строительства на Восточном.

Ранее Амур.инфо сообщало о расторжении Роскосмосом контракта с ПСО «Казань» на 38 миллиардов рублей на строительство второй очереди Восточного.

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#космодром #строительство

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