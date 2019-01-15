Стройку второй очереди космодрома Восточный могут ускорить

Фото: Амур.инфо

Правительство РФ может принять решение ускорить строительство второй очереди космодрома Восточный, для чего потребуется дополнительно изучить ситуацию там и провести консультации с Роскосмосом. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко, выступая на Российском инвестиционном форуме.

«Вот сейчас космодром, принимается решение там ускорить, может быть, рассматривается вопрос влево сдвинуть стройки», – приводит ТАСС слова Виталия Мутко.

«Дело в том, что есть такие только идеи. Идеология здесь не совсем за нами. Мы только со стороны строительства можем проанализировать возможности строительной отрасли это сделать», – пояснил вице-премьер позже журналистам.

По словам Мутко, в ближайшее время кабмин обсудит выбор подрядчика на строительство второй очереди космодрома и потенциал дальнейшего строительства на Восточном.

Ранее Амур.инфо сообщало о расторжении Роскосмосом контракта с ПСО «Казань» на 38 миллиардов рублей на строительство второй очереди Восточного.