Белогорский ФОК отметил 100 дней работы

В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России Сергея Солнечникова посетители оставляют добрые пожелания на флаерах с фирменными логотипом в виде сердца. 14 февраля ФОК исполнилось 100 дней. Первую «стодневку» спортивный комплекс встретил в рабочем режиме.

«За 100 дней физкультурно-оздоровительный комплекс Белогорска посетили более 24 тысяч человек, в спортивных залах проведено свыше 80 мероприятий разного уровня, – рассказала замдиректора по учебно-организационной работе Ольга Козьмина. – Самой востребованной услугой ФОКа стало посещение большого бассейна. 67 % всех посетителей пользуются именно им. Приходят заниматься пловцы сюда с 6 лет. В малом бассейне мы встречаем посетителей до 5 лет. Самому маленькому посетителю – 3 месяца. Малыши плавают с инструктором и с родителями. Бассейн используется как для спортивного, свободного плавания с инструктором, так и для реабилитации детей инвалидов, детей с отклонениями в здоровье».

Востребован в ФОК тренажёрный зал, фитнес-зал и спортивный зал. На сегодняшний день 14 предприятий и учреждений города заключили с комплексом договоры на услуги бассейна, тренажёрного, спортивного и фитнес-залов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска. В универсальном спортивном зале каждую неделю занимаются сотрудники полиции.

«Регулярно пополняется материально-техническая база. В большом бассейне установлена системы хронометража, позволяющая автоматически сортировать результаты по плаванию, отображать их на табло и передавать на компьютер. В тренажёрном зале вынесена кардиозона, которая позволила увеличить вместимость спортивного объекта, приобретён телевизор, позволяющий в режиме онлайн проводить тренировки. В фитнес-зале установлена мощная аудиосистема. Закуплен весь необходимый спортивный инвентарь в большой и малый бассейн, позволяющий качественно проводить занятия, как в группах спортивного плавания, так и групп адаптивной физкультуры. В спортивном зале установлены электрический подъёмник флагов, оградительная и разделительная сетки, электронное табло, – добавила замдиректора. – Для удобства посетители могут приобрести абонементы на все услуги, подарочные сертификаты. Приобрести услугу можно и онлайн на сайте fok.belogorck.ru».

ФОК открылся 7 ноября 2018 года. Почетными гостями праздника стали родители Героя России Сергея Солнечникова – Александр Васильевич и Зоя Александровна, министр по физической культуре и спорту Амурской области Юрий Кретов, председатель комитета по вопросам социальной политики законодательного собрания области Андрей Рудь, знаменитый баскетболист России Алексей Саврасенко.

«Все восемь лет, пока шла эта стройка, белогорцы мечтали о том, когда она завершится. Поверьте, мы приближали этот день, как могли. Это день победы! Спасибо всем, кто помогал. Было невероятно трудно и сложно. Но у нас все получилось», – отметил глава Белогорска Станислав Мелюков на открытии ФОК.