Областные парламентарии призывают амурчан голосовать за дуб

Амурским парламентом получено письмо из Совета Федерации Федерального собрания РФ. Сенаторы обращаются с просьбой к жителям региона поддержать интернет-голосованием дерево дуб, который избран для участия в европейском конкурсе «Дерево года» в качестве национального символа России.

«Начиная с 2017 года Российская Федерация принимает участие в престижном международном конкурсе по выбору европейского дерева года. Для этого в России в рамках программы проводится национальный отборочный этап – конкурс "Российское дерево года", победитель которого направляется как представитель от России на международный конкурс», – сообщила амурским депутатам сенатор Татьяна Гигель.

В прошлом году, по словам сенатора, Россия впервые заняла на конкурсе третье место. Вся Европа узнала о российском финалисте – могучем дубе из Белгородской области.

В этом году на конкурс представлен дуб, занесенный в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под № 255, произрастающий в Московской области на территории государственного историко-художественного и литературного музея – заповедника «Абрамцево».

На сайте международного конкурса www.treeoftheyear.org началось голосование но выбору европейского дерева 2019 года. Победители международного конкурса будут объявлены во время церемонии награждения 19 марта в Европейском парламенте в Брюсселе.

Амурские парламентарии поддержали просьбу российского сенатора. Народные избранники призывают амурчан проголосовать за дуб, представленный на международный конкурс «Европейское дерево года-2019», сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.