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сегодня, 09:44 14

Областные парламентарии призывают амурчан голосовать за дуб

Областные парламентарии призывают амурчан голосовать за дуб
Фото: www.zsamur.ru

Амурским парламентом получено письмо из Совета Федерации Федерального собрания РФ. Сенаторы обращаются с просьбой к жителям региона поддержать интернет-голосованием дерево дуб, который избран для участия в европейском конкурсе «Дерево года» в качестве национального символа России.

«Начиная с 2017 года Российская Федерация принимает участие в престижном международном конкурсе по выбору европейского дерева года. Для этого в России в рамках программы проводится национальный отборочный этап – конкурс "Российское дерево года", победитель которого направляется как представитель от России на международный конкурс», – сообщила амурским депутатам сенатор Татьяна Гигель.

В прошлом году, по словам сенатора, Россия впервые заняла на конкурсе третье место. Вся Европа узнала о российском финалисте – могучем дубе из Белгородской области.

В этом году на конкурс представлен дуб, занесенный в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под № 255, произрастающий в Московской области на территории государственного историко-художественного и литературного музея – заповедника «Абрамцево».

На сайте международного конкурса www.treeoftheyear.org началось голосование но выбору европейского дерева 2019 года. Победители международного конкурса будут объявлены во время церемонии награждения 19 марта в Европейском парламенте в Брюсселе.

Амурские парламентарии поддержали просьбу российского сенатора. Народные избранники призывают амурчан проголосовать за дуб, представленный на международный конкурс «Европейское дерево года-2019», сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

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#областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    57 минут назад

    вот поистине людям делать нечего

  • inoy

    inoy
    52 минуты назад

    ну хоть не за Пу

  • nerro

    nerro
    51 минута назад

    опять бредят

  • Братеев

    Братеев
    46 минут назад

    правильно Жириновский предлагал сократить Госдуму на 150 челоек

  • Разиня

    Разиня
    42 минуты назад

    КГАМ

  • Myxira

    Myxira
    39 минут назад

    Опыт голосования на выборах примените. Или, не прокатит?...

  • postal

    postal
    39 минут назад

    Дубов в думах ,сенатах и прочих скопищах дармоедов и без голосования с избытком!!!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    38 минут назад

    Чем им белая береза не нра? Дуб - символ Великобритании.

  • DimonS

    DimonS
    35 минут назад

    ...Начальник - дуб, наряды - липа,

    И вся работа - темный лес.

  • postal

    postal
    33 минуты назад

    Дмитрий1Чем им белая береза не нра? Дуб - символ Великобритании.


    У них модно покупать недвижимость в ЛондОнах-Парижах:)))Оттого и дуб хотят!

  • inoy

    inoy
    33 минуты назад

    паспорта наверное у них уже "дубовые")))

  • Noir

    Noir
    25 минут назад

    Из чего сделаны за то и голосуют.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    9 минут назад

    Проголосила! Там надо два дерево выбрать. Конечно за наше, а со вторым возникли проблемы, несколько интересных историй: романтичная о любви (Нелли), патриотизма, борьбы. Интересные истории. После раздумий отдала дереву "Преклонившее колени"

  • Мозг

    Мозг
    4 минуты назад

    "Порубили все дубы на гробы" (В.С.Высоцкий)

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