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15февраля
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сегодня, 09:49 2

Цеповяз подал жалобу на решение суда о взыскании с него 4 миллионов

Цеповяз подал жалобу на решение суда о взыскании с него 4 миллионов
Фото: РИА Новости

Осужденный член банды Цапков Вячеслав Цеповяз подал апелляционную жалобу на решение Кущевского районного суда на Кубани о взыскании с него 4,3 миллиона рублей, признанных совместно нажитым имуществом, в пользу экс-супруги Натальи Стришней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Цеповяза Андрея Карпенко.

Ранее сообщалось, что Кущевский районный суд на Кубани удовлетворил иск о взыскании 4 миллионов 300 тысяч рублей с Цеповяза в пользу Стришней в рамках дела о расторжении брачного договора.

«Мы подали апелляционную жалобу. В июле 2018 года Стришней был заявлен иск в Кущевский районный суд о разделе совместно нажитых денежных средств, взыскании 4 миллионов 300 тысяч рублей с Цеповяза. Затем представитель Стришней отказался от заявленных исковых требований в полном объеме, то есть отказались признавать денежные средства совместно нажитыми, а потом они подали такой же иск. По закону нельзя повторно обращаться к суду с повторным требованием», – сказал Карпенко.

Тем временем правоохранительные органы проводят в Краснодарском крае проверку по заявлению бывшей жены Цеповяза Натальи Стришней об угрозах, сообщил РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.

«Не от Цеповяза. От третьих лиц (Стришняя получала угрозы). В связи с судами. Заявление подано. Проводится проверка по заявлению Стришней, пока результатов нет», – сообщил Чургулия.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю факт обращения Стришней с заявлением об угрозах не прокомментировали.

Вячеслав Цеповяз прославился на всю Россию в связи с появлением в 2018 году информации о его вольной жизни в колонии строгого режима в Амурской области, где он отбывает наказание. Постепенно всплыли новые подробности его жизни там. Сейчас все эти факты проверяют правоохранители, возбуждены уголовные дела. Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровского края.

На счету Вячеслава Цеповяза более 12 преступлений в составе банды Цапков в Краснодарском крае. Он осужден почти на 20 лет.

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#закон #происшествия #суды

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    застрелите его чтобы не мучался, достали уже этой рожей

  • Братеев

    Братеев
    51 минута назад

    блевотные новости

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