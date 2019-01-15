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15февраля
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сегодня, 09:23 2

По факту автокатастрофы на Новотроицком шоссе возбуждено уголовное дело

По факту автокатастрофы на Новотроицком шоссе возбуждено уголовное дело
Фото: «Сканер»

Автомобильная катастрофа, которая произошла на Новотроицком шоссе в Благовещенском районе вечером 14 февраля, обернулась уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

По официальной информации ведомства, ДТП случилось около 20:30 на 5-м километре автодороги Благовещенск – Свободный. Участниками аварии стали внедорожник и легковой автомобиль. На месте происшествия погибла женщина 1974 года рождения – водитель легковушки. В больницу с различными травмами были доставлены водитель внедорожника – мужчина 1994 года рождения и его пассажирка 2001 года рождения.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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    ЛайКа
    2 минуты назад

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