По факту автокатастрофы на Новотроицком шоссе возбуждено уголовное дело

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По официальной информации ведомства, ДТП случилось около 20:30 на 5-м километре автодороги Благовещенск – Свободный. Участниками аварии стали внедорожник и легковой автомобиль. На месте происшествия погибла женщина 1974 года рождения – водитель легковушки. В больницу с различными травмами были доставлены водитель внедорожника – мужчина 1994 года рождения и его пассажирка 2001 года рождения.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.