Пожар на благовещенской торговой базе: пламя охватило около 200 квадратных метров (видео)

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Рано утром 15 февраля в Благовещенске произошел пожар на территории торговой базы «Амур». Там загорелось одно из складских помещений.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о возгорании в складском помещении по улице Пионерской поступило в 05:45. Огнеборцы прибыли на место через 4 минуты. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, предварительно, площадь горения составила 200 квадратных метров. К месту направили дополнительные силы и средства.

В тушении задействованы огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 21 человека и 8 единиц техники. Всего на месте работают 49 человек и 15 единиц техники.

По телефону в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» добавили, что работа на месте происшествия продолжается. Пострадавших нет.