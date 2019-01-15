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15февраля
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Пожар на благовещенской торговой базе: пламя охватило около 200 квадратных метров (видео)

Пожар на благовещенской торговой базе: пламя охватило около 200 квадратных метров (видео)
Фото: кадр видео

Рано утром 15 февраля в Благовещенске произошел пожар на территории торговой базы «Амур». Там загорелось одно из складских помещений.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о возгорании в складском помещении по улице Пионерской поступило в 05:45. Огнеборцы прибыли на место через 4 минуты. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, предварительно, площадь горения составила 200 квадратных метров. К месту направили дополнительные силы и средства.

В тушении задействованы огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 21 человека и 8 единиц техники. Всего на месте работают 49 человек и 15 единиц техники.

По телефону в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» добавили, что работа на месте происшествия продолжается. Пострадавших нет.

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#пожары #происшествия #торговля

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