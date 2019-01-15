На Новотроицком шоссе произошла автокатастрофа (фото, видео)

Фото: «Сканер»

14 февраля около 21:00 на Новотроицком шоссе произошла автокатастрофа. Столкнулись лоб в лоб два автомобиля.

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

По информации «Сканера», участниками ДТП стали машины Honda Fit и BMW. Авто немецкой марки на большой скорости двигалось со стороны Свободного. Машина вылетела на встречку, где совершила лобовое столкновение с «хондой». Женщина из «хонды» скончалась.

Фото: instagram.com/blag_dtp

В BMW находились водитель 1994 года рождения и пассажирка 17-18 лет. Парень и девушка получили серьезные травмы: предварительно, перелом позвоночника, переломы костей.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Фото: «Сканер»