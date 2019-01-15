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15февраля
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сегодня, 08:28 17

На Новотроицком шоссе произошла автокатастрофа (фото, видео)

На Новотроицком шоссе произошла автокатастрофа (фото, видео)
Фото: «Сканер»

14 февраля около 21:00 на Новотроицком шоссе произошла автокатастрофа. Столкнулись лоб в лоб два автомобиля.

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

По информации «Сканера», участниками ДТП стали машины Honda Fit и BMW. Авто немецкой марки на большой скорости двигалось со стороны Свободного. Машина вылетела на встречку, где совершила лобовое столкновение с «хондой». Женщина из «хонды» скончалась.

Фото: instagram.com/blag_dtp

В BMW находились водитель 1994 года рождения и пассажирка 17-18 лет. Парень и девушка получили серьезные травмы: предварительно, перелом позвоночника, переломы костей.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Фото: «Сканер»

Просмотров всего: 5086

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    Сказочный д...

  • Денисmalah

    Денисmalah
    2 часа назад

    мажорва дырявая

  • Денисmalah

    Денисmalah
    2 часа назад

    мажорва дырявая

  • Денисmalah

    Денисmalah
    2 часа назад

    мажорва дырявая

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    2 часа назад

    Надеюсь, водятел больше никогда за руль не сядет. А женщин очень жалко. Соболезную.

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    1 час назад

    Угандошить такое говно на месте. Выродок мажорский.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Страшно, конечно..

    Но еще раз повторюсь.. необходимо, на дорогах, с таким интенсивным трафиком, делать, отбойники,которые бы раазделяли встречные потоки, не будет таких страшных аварий.. так же в сторону Белогорска, подъезд к Благовещенску, постоянно страшные аварии...

  • КП

    КП
    1 час назад

    MaiklСтрашно, конечно..

    Но еще раз повторюсь.. необходимо, на дорогах, с таким интенсивным трафиком, делать, отбойники,которые бы раазделяли встречные потоки, не будет таких страшных аварий.. так же в сторону Белогорска, подъезд к Благовещенску, постоянно страшные аварии...


    Надо. Скажи кому, ответят денег нет.

  • Тима 2217

    Тима 2217
    1 час назад

    Оооо сейчас водитюля BMW как всегда ни чего не будет или 2г поселения. Полюбому перед своей подругой выпендривался.

  • Тима 2217

    Тима 2217
    1 час назад

    Оооо сейчас водитюля BMW как всегда ни чего не будет или 2г поселения. Полюбому перед своей подругой выпендривался.

  • Перметрин

    Перметрин
    1 час назад

    Не особо они помогают в таких случаях..машина на высокой скорости либо его перелетает(сносит), либо после столкновения ее начинает мотать по всей дороге, снося попутный транспорт. Гнать не надо. Была бы ниже скорость, может бы вообще с полосы не ушел. Да на дорогу смотреть надо, а не на коленки..

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    1 час назад

    Девушка погибла ни за что. По справедливости нужно было придушить чмо из бмв.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    ублюдочная тварь на БМВ. Сдохни.

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    1 час назад

    Ща повылазят черти и расскажут, что водитель бмв хороший и весёлый парнишка с солнышком в груди))

  • Трытата

    Трытата
    45 минут назад

    ужас. какой ужас

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    34 минуты назад

    тварь на бмв сама себя наказала если останется до конца жизни овощем

  • антонина777

    антонина777
    26 минут назад

    Sheldon Cooper вы прям с языка сняли....сейчас начнут рассказывать какой он отличник учебы,и торопился к больной бабушке.... и закончат свой монолог тем что Путин во всем виноват!

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