Астрологический прогноз на вторую половину декабря

10 февраля Меркурий перешел в знак Рыб. «Ушел в себя и не вернулся», «Мозги поплыли». Эти фразы очень точно описывают положение Меркурия – планеты ума, информации, общения в водном знаке Рыб, который считается самым таинственным и закрытым. Любая планета, попадая в этот знак, ведет себя неоднозначно, ей становится сложнее проявить себя на внешнем плане.

Анна Вольницкая сообщает, что в Рыбах Меркурий будет находиться долго – до 17 апреля. Это будет весьма непростой период, потому что продвижение Меркурия по Рыбам – это как плавание по океану эмоций, которые будут властвовать над разумом. Многие будут склонны уходить в виртуальную реальность, мир иллюзий, а также книг и кино. Впрочем, это благоприятное время для творческих людей, так как усиливаются фантазия, воображение. Также очень хорошее время для погружения в психологию, эзотерику, в какие-то загадочные темы. А вот для деловой сферы и тех, чья работа предполагает точность, систематичность, большое количество расчетов, крайне неблагоприятный период, потому что может быть много ошибок, путаницы, дезинформации. По этой причине нежелательно заключать важные сделки, договора, особенно в период с 18 по 20 февраля. Также это неблагоприятное время для покупки телефонов и автомобилей.

Пока Меркурий пребывает в знаке Рыб, мы можем меньше стремиться к общению с другими людьми, всем захочется уединения, кто-то так же будет выпадать из круга нашего общения. Чаще, чем обычно будут теряться важные документы, телефоны, пропаж в этот период вообще может быть очень много.

Раки, Скорпионы и Рыбы могут пережить этот период легче, но в жизни Близнецов, Дев и Стрельцов в большей степени могут проявиться вышеперечисленные негативные моменты, связанные с влиянием Меркурия в знаке Рыб.

14 февраля Марс из горячего, активного знака Овна перейдет в спокойный земной знак Тельца. Темп жизни замедлится, многие процессы вообще будут поставлены на паузу. Мы станем практичнее в своих действиях, многие начнут планомерно решать накопившиеся финансовые, хозяйственные и бытовые вопросы.

Венера – планета любви, красоты, радости и удовольствий продолжает продвигаться по Козерогу навстречу хозяину этого знака – строгому и суровому Сатурну. Их взаимодействие достигнет своего пика 18 февраля, а потом постепенно пойдет на спад.



Для этого периода типичны сдержанность чувств, застенчивость, пессимизм, излишняя официальность в поведении, расчетливость. Дефицит любви и радости может ощущаться очень остро.

Соединение Венеры и Сатурна может принести неудачи и ограничения также и в финансовую сферу. Возможны потери или недополучение ожидаемой прибыли. Поэтому сейчас желательно особенно тщательно планировать свой бюджет, избегать спонтанных трат, особенно на развлечения. Высокие риски для Овнов, Раков, Весов и Козерогов, рожденных во второй декаде. Но влияние этих планет благоприятно для долгосрочных инвестиций, покупки недвижимости. В деловом плане это может быть удачный период для Тельцов, Дев, Рыб и Скорпионов.

19 февраля Венера «вырвется» из холодных объятий Сатурна и устремится навстречу Плутону. Связь этих планет, которая станет точной 23 февраля, разбудит замерзшую под Козерогом страсть, но это также чревато встрясками и эмоционально нагруженными ситуациями. Ситуация конца февраля будет напоминать игры холода и страсти, это будет своего рода контрастный душ эмоций, которые будут очень резко сменять друг друга. В это время лучше не вступать в конфликты и контролировать свои эмоциональные реакции, чтобы не разрушить отношения, которые вам дороги, особенно 23 и 24 февраля.

Нестабильность и риски в финансовой сфере в конце февраля также остаются высокими, особенно для Овнов, Раков, Весов и Козерогов, рожденных в третьей декаде.

Астролог Анна Вольницкая