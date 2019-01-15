Гороскоп на 15 февраля: Львы будут флиртовать, а Весам не стоит паниковать

Восход Солнца: 07:41

Заход Солнца: 17:46

Солнце в Водолее.

Овен. Можно смело в эту пятницу браться за новые дела. Вы сможете найти выход из многих ситуаций, но избегайте переутомления - отдых и полноценный сон сейчас просто необходимы.

Телец. Звезды предупреждают, что вы можете пострадать от эгоизма близкого человека. Он поведет себя не слишком красиво, в ультимативной форме выражая собственные пожелания.

Близнецы. Сегодня день потребует от Близнецов таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий – и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Вас только фактов.

Рак. Раки с раннего утра пятницы почувствуют лень и апатию. Работы предстоит сделать много, а вы и без сил, и без творческого запала. Соберитесь с силами, уже завтра Вас ждут выходные.

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Лев. Вы можете сегодня не успеть выполнить несколько пунктов из списка запланированных дел. Тем не менее, найдется время и для флирта, и для приятных разговоров с тем, кто Вам нравится.

Дева. Беспокойный образ жизни, большой объем работы могут значительно снизить Ваш жизненный тонус. Вероятны затруднения в новых делах, переосмысление намеченных целей.

Весы. Прожить день без напряга у вас не получится, но в этом и будет изюминка сегодняшнего дня. Если что-то сегодня не заладится, а не стоит впадать в панику.

Скорпион. Вам необходимо искать нестандартное решение задачи, которую перед ним поставит начальство. Скорпионы сегодня - это люди, которых волнует все, что происходит вокруг.

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Стрелец. Сегодня Вы поймете, что мечты далеко не всегда совпадают с реальностью. Будьте реалистами и не обращайте сегодня внимания на завистников, а они могут строить Вам козни.

Козерог. Вашего избранника вряд ли будет удовлетворять свободная, ни к чему не обязывающая связь. Стоит задуматься о серьезных отношениях, либо разорвать их, если они ничего не значат для Вас.

Водолей. Эту пятницу Водолеям стоит посвятить разработке планов, особенно тех, которые приятно греют его душу или его кошелек. Мозг Водолеев сегодня обещает работать четко и конструктивно, вырабатывая идеи, чье главное достоинство – практичность.

Рыбы. Если Вам удастся влюбиться, то эта любовь оставит в душе неизгладимые впечатления, хотя и вряд ли выдержит испытания будничной рутиной.

Астролог: Вальдемар Небоходцев