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14февраля
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сегодня, 20:56 0

В Амурском краеведческом музее открыли «афганскую» выставку

В Амурском краеведческом музее открыли «афганскую» выставку
Фото: www.amur.info

В Амурском краеведческом музее ветераны войны в Афганистане участвовали в открытии выставки «В памяти – Афганистан». На ней были представлены фотографии, документы, портреты героев войны, личные вещи участников военного конфликта. На открытии звучали песни ветеранов.

Выставка была подготовлена в сотрудничестве с общественной организацией «Российский союз ветеранов Афганистана» и амурским отделением общественной организации ветеранов «Боевое братство» при поддержке правительства Амурской области.

Открыли выставку минутой молчания в память о погибших в военном конфликте. Далее говорили о том, что значила эта война для всей страны, зачитали приветственное слово губернатора области, ветераны вспоминали о своих боевых товарищах.

«В этот день я вспоминаю тех, с кем там был, кого там оставил, кого потерял. Со слезами на глазах – только в этот день. Есть такая поговорка: войну всегда начинают политики. А мы простые солдаты, которые носили форму и выполняли приказ своего государства. И выполняли воинский долг», – рассказал ветеран боевых действий в Афганистане Андрей Кукушкин.

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#память

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