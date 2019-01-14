Умер эстрадный певец Сергей Захаров

Захаров родился в 1950 году в Николаеве, учился в Гнесинском училище в Москве, а затем в Ленинградском училище имени Римского-Корсакова, сообщает «Интерфакс».

В 70-е годы Захаров получает международное признание – в 1974 году он получает первую премию на фестивалях «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-1974» в Польше. В 1975 году он снялся в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки». С 1985 начал самостоятельно выступать с концертами, в 1986 году впервые выступил в государственном центральном концертном зале «Россия». Певец прославился исполнением таких хитов советской эстрады, как «Очи черные», «Отцвели хризантемы», «Московские окна», «Три белых коня».

Резкие перемены в жизни Захарова наступают в 1977-м. У певца происходит конфликт с администратором ленинградского Мюзик-холла, который перерастает в массовую драку. В итоге Захаров попадает на скамью подсудимых и получает один год заключения, который отбывает в городе Сланцы.

После выхода на свободу, он продолжил петь и выступать. В полной мере слава вернулась к певцу в начале 1980-х годов: сначала с него сняли судимость, а затем разрешили вернуться на большую сцену. Захаров вновь начал радовать посетителей Мюзик-холла своим баритоном, а также выступать на телевидении и даже ездить с гастролями за рубеж, рассказывает «Пятый канал».

«Безумно больно, – призналась актриса и певица Ия Нинидзе, узнав о смерти Сергея Захарова. – Видимо, он умер от проблем с сердцем, давно жаловался».

«Он был прекрасный, светлый, одухотворенный человек с поразительным бархатным голосом. В фильме "Небесные ласточки" у него, как и у меня, была первая роль в кино, он очень радовался, восторгался всем как маленький ребенок, был очень внимательным ко всем. (…) Он был очень стойким, по-настоящему интеллигентым», – добавила Нинидзе.

«Сергей Захаров – потрясающий актер и певец с очень сложной судьбой, – сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. – У него потрясающий голос».

«Уходят титаны настоящие – и профессиональные, и человеческие. И замены им пока не видно», – сказала корреспонденту ТАСС председатель Межрегионального союза концертных деятелей Людмила Шепелева. Она добавила, что Сергей Георгиевич долго болел, несколько лет назад у него была операция на сердце. В 1996 году он перенес клиническую смерть.