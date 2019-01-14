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14февраля
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сегодня, 20:16 2

В Благовещенске в День влюбленных пару поженили почти разу после подачи заявления

В Благовещенске в День влюбленных пару поженили почти разу после подачи заявления
Фото: www.amur.info

В день Святого Валентина в Амурской области зарегистрировать свои отношения решили больше сорока пар. Поздравляли молодоженов и в Благовещенском дворце бракосочетания. Один из новобрачных сказал, что выбрал этот день для того, чтобы не забыть дату свадьбы.

В День святого Валентина в Благовещенске поженились Анжелика и Артем Кошокины.

«Чтобы, наверное, я не забыл эту дату. Чтобы каждый год мы отмечали именно 14 февраля сразу два праздника. И годовщину, и День святого Валентина», – сказал новобрачный.

«Сегодня еще есть замечательный случай: пара подошла подать заявление на регистрацию брака, а у нас сегодня есть право регистрировать день в день при особых случаях. И им предложили зарегистрировать сегодня», – рассказала начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.

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#жизнь

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Комментарии
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  • ЛисНик

    ЛисНик
    32 минуты назад

    Подойдут в 4 утра на регистрацию? Вот уж повезло!

  • Gorojanka

    Gorojanka
    26 минут назад

    Чет у меня математика не сходится никак. Право регистрировать день в день, сегодня, то есть 14 февраля пара пришла и подала заявление и сегодня же в 4 утра у них регистрация? Сегодня 4 утра уже прошло, это раз. Чтобы сегодня, т.е. 14 в 4 утра пригласить на регистрацию, прийти с заявлением нужно было с 00:00 часов до 4 утра 14 февраля. Ночью ЗАГС работал? Или когда же они все таки заявление подали?

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