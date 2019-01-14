В Благовещенске в День влюбленных пару поженили почти разу после подачи заявления

В день Святого Валентина в Амурской области зарегистрировать свои отношения решили больше сорока пар. Поздравляли молодоженов и в Благовещенском дворце бракосочетания. Один из новобрачных сказал, что выбрал этот день для того, чтобы не забыть дату свадьбы.

В День святого Валентина в Благовещенске поженились Анжелика и Артем Кошокины.

«Чтобы, наверное, я не забыл эту дату. Чтобы каждый год мы отмечали именно 14 февраля сразу два праздника. И годовщину, и День святого Валентина», – сказал новобрачный.

«Сегодня еще есть замечательный случай: пара подошла подать заявление на регистрацию брака, а у нас сегодня есть право регистрировать день в день при особых случаях. И им предложили зарегистрировать сегодня», – рассказала начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.