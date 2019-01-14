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14февраля
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сегодня, 19:56 0

Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: память о войне в Афганистане

Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: память о войне в Афганистане
Фото: www.amur.info

Утром 15 февраля в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» будет бывший комбат из ограниченного контингента советских войск в Афганистане, а ныне председатель амурских отделений общественных организаций «Российский союз ветеранов» и «Боевое братство» Валерий Вощевоз.

О памятной дате – 30-летия вывода советских войск из Афганистана – с ветераном поговорят ведущие эфира Анастасия Болотина и Алексей Воскобойников.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм Благовещенского «Эха» https://www.instagram.com/echo_blg/.

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#СМИ

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