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14февраля
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сегодня, 19:37 0

В Циолковском «космонавт» организует видеофлешмоб

В Циолковском «космонавт» организует видеофлешмоб
Фото: www.amur.info

Жителей Циолковского призывают присоединиться к необычному флешмобу. Участники должны снять необычное видео, герои которого интересуются: а где здесь парк? Дело в том, что в Циолковском до сих пор нет парка культуры и отдыха. Первым интересоваться парком космограда стал «космонавт».

Организаторы опубликовали первые ролики в Интернете. «А где здесь парк?» – хором спросили также воспитанники детского сада на прогулке.

В пресс-службе Циолковского сообщили, что в городе до сих пор нет парка культуры и отдыха. Власти хотят принять участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов. В местном культурно-досуговом центре к делу подошли творчески. И решили привлечь к участию в презентационном ролике как можно больше местных жителей и сотрудников предприятий.

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