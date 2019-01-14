Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:06 0

Около 700 амурских ветеранов получат памятные медали

Около 700 амурских ветеранов получат памятные медали
Фото: www.amur.info

В России готовятся отметить 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. В честь этой даты амурских участников тех событий наградят памятными медалями. Награды получат почти семьсот ветеранов, служивших в горячих точках.

Важную дату 15 февраля во всем Приамурье планируют отметить торжественными митингами, встречами с ветеранами, уроками мужества, спортивными состязаниями. В Благовещенске в сквере воинов-интернационалистов возложат цветы к памятнику. А в Областном доме народного творчества пройдет праздничный концерт. Торжественные митинги пройдут в Тынде, Белогорске, Шимановске, Завитинске и Магдагачи. За годы военных действий в Афганистане погибло более 15 тысяч советских солдат. Среди них 134 амурчанина.

«Первый свой день я помню – 25 мая 1981 года. Буквально через 5 минут было ясно, что я попал на войну, потому что у нас заходила пара вертолетов с задания, мы только вышли из самолета, второй вертолет был подбит, как потом выяснилось, был убит командир, ранен борттехник и правый пилот, но он посадил самолет, несмотря на это», – рассказал ветеран войны в Афганистане, председатель амурского отделения ДОСААФ Александр Боржко.

«Вот представьте, идут боевые действия, солдат карабкается в горы, весь ободранный, у него на сапогах уже подошв нет. Он несет за спиной вещмешок, но там не тушенка, а две мины к миномету. И лямки вещмешка до крови, до костей стерли всё, и там черви завелись. А он идет и не воет, а выполняет свою задачу. Вот это патриотизм настоящий. У меня отец был военным, он прошел Советско-финскую войну, Отечественную войну. Я стал военным, мой сын стал военным, у нас в крови было заложено, что Родина превыше всего», – считает ветеран войны в Афганистане, подполковник запаса Виктор Гудва.

Просмотров всего: 137

#история #память

распечатать


Общество

В Амурском краеведческом музее открыли «афганскую» выставку
Общество

Умер эстрадный певец Сергей Захаров
Культура 10

Более 1 300 юных амурчан изучают казачью культуру
Культпросвет 4

В благовещенскую библиотеку принесли пулемет и другое оружие (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь