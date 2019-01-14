Около 700 амурских ветеранов получат памятные медали

В России готовятся отметить 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. В честь этой даты амурских участников тех событий наградят памятными медалями. Награды получат почти семьсот ветеранов, служивших в горячих точках.

Важную дату 15 февраля во всем Приамурье планируют отметить торжественными митингами, встречами с ветеранами, уроками мужества, спортивными состязаниями. В Благовещенске в сквере воинов-интернационалистов возложат цветы к памятнику. А в Областном доме народного творчества пройдет праздничный концерт. Торжественные митинги пройдут в Тынде, Белогорске, Шимановске, Завитинске и Магдагачи. За годы военных действий в Афганистане погибло более 15 тысяч советских солдат. Среди них 134 амурчанина.

«Первый свой день я помню – 25 мая 1981 года. Буквально через 5 минут было ясно, что я попал на войну, потому что у нас заходила пара вертолетов с задания, мы только вышли из самолета, второй вертолет был подбит, как потом выяснилось, был убит командир, ранен борттехник и правый пилот, но он посадил самолет, несмотря на это», – рассказал ветеран войны в Афганистане, председатель амурского отделения ДОСААФ Александр Боржко.

«Вот представьте, идут боевые действия, солдат карабкается в горы, весь ободранный, у него на сапогах уже подошв нет. Он несет за спиной вещмешок, но там не тушенка, а две мины к миномету. И лямки вещмешка до крови, до костей стерли всё, и там черви завелись. А он идет и не воет, а выполняет свою задачу. Вот это патриотизм настоящий. У меня отец был военным, он прошел Советско-финскую войну, Отечественную войну. Я стал военным, мой сын стал военным, у нас в крови было заложено, что Родина превыше всего», – считает ветеран войны в Афганистане, подполковник запаса Виктор Гудва.