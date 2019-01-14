Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:42 0

В Благовещенске в час пик пять машин столкнулись и перекрыли перекресток

В Благовещенске в час пик пять машин столкнулись и перекрыли перекресток
Фото: www.amur.info

Вечером 14 февраля в Благовещенске возникла новая «многоножка» из пяти машин, которые воткнулись одна в другую. Новая стала не только больше прежней, но и возникла в более неудобном месте – перекрыв движение на оживленном перекрестке в час пик, когда горожане возвращались с работы.

Жительница Благовещенска, приславшая фото в редакцию ИА «Амур.инфо», сообщила, что пять машин стукнулись друг с другом на перекрестке улиц Горького и Богдана Хмельницкого. Проезжую часть по Богдана Хмельницкого они перекрыли практически полностью. По ее словам, на дороге выросла огромная пробка, машины стоят, и даже пешеходом трудно перейти через дорогу.

Просмотров всего: 1359

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Общество

В Приамурье на федеральной трассе «Амур» установят 38 комплексов фиксации
Происшествия 6

Аварийный дом в Благовещенске, где остался один жилец, загорелся (фото, видео)
Происшествия 9

Сотрудницу Росреестра, подозреваемую в получении взятки, арестовали на два месяца (видео)
Происшествия

18-летний райчихинец предстанет перед судом за приобретение наркотиков
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь