В Благовещенске в час пик пять машин столкнулись и перекрыли перекресток

Вечером 14 февраля в Благовещенске возникла новая «многоножка» из пяти машин, которые воткнулись одна в другую. Новая стала не только больше прежней, но и возникла в более неудобном месте – перекрыв движение на оживленном перекрестке в час пик, когда горожане возвращались с работы.

Жительница Благовещенска, приславшая фото в редакцию ИА «Амур.инфо», сообщила, что пять машин стукнулись друг с другом на перекрестке улиц Горького и Богдана Хмельницкого. Проезжую часть по Богдана Хмельницкого они перекрыли практически полностью. По ее словам, на дороге выросла огромная пробка, машины стоят, и даже пешеходом трудно перейти через дорогу.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Василий Кленин