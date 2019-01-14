Дальний Восток это… там, где дают гектар: Минвостокразвития креативно отмечает День влюбленных

В аккаунте Инстаграма Минвстокразвития в День всех влюбленных появились тематические картинки, стилизованные под знаменитые вкладыши Love is. Только теперь пара нарисованных влюбленных объясняет не «что такое любовь», а «что такое Дальний Восток».

«Дальний Восток это… там, где любят снег; там, где 300 солнечных дней в году; там, где вечная мерзлота, но горячее сердце; там, где самая вкусная лапша; там, где соевые поля; там, где встает солнце; там, где руль справа; там, где дают гектар», – сообщают новые «вкладыши».

Но самое главное – «Дальний Восток это там, где любовь».