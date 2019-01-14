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14февраля
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сегодня, 17:49 1

Дальний Восток это… там, где дают гектар: Минвостокразвития креативно отмечает День влюбленных

Дальний Восток это… там, где дают гектар: Минвостокразвития креативно отмечает День влюбленных
Фото: www.instagram.com/pressministrlive

В аккаунте Инстаграма Минвстокразвития в День всех влюбленных появились тематические картинки, стилизованные под знаменитые вкладыши Love is. Только теперь пара нарисованных влюбленных объясняет не «что такое любовь», а «что такое Дальний Восток».

«Дальний Восток это… там, где любят снег; там, где 300 солнечных дней в году; там, где вечная мерзлота, но горячее сердце; там, где самая вкусная лапша; там, где соевые поля; там, где встает солнце; там, где руль справа; там, где дают гектар», – сообщают новые «вкладыши».

Но самое главное – «Дальний Восток это там, где любовь».

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#Дальний Восток #интернет

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    38 минут назад

    да уж, креативно. еще бы ссылочку на эти шедевры герою недавней новости про то, как у него отобрали тот самый дальневосточный гектар, дали. он вам точно лучше расскажет, покажет, а если нужно и нарисует, что такое люпофь.

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