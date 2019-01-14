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В Приамурье на федеральной трассе «Амур» установят 38 комплексов фиксации

В Приамурье на федеральной трассе «Амур» установят 38 комплексов фиксации
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области на федеральной автодороге «Амур» появятся новые комплексы для фото- и видеофиксации нарушений. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

«В настоящее время в систему фотовидеофиксации на территории Амурской области входят 42 комплекса, размещенных на улично-дорожной сети муниципальных образований области, и 4 комплекса размещено на автомобильной дороге федерального значения "Лена". До апреля 2019 года на федеральной автодороге "Амур" будет размещено еще 38 комплексов», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Исходя из задач, поставленных в указе президента РФ перед органами исполнительной власти по снижению смертности в результате ДТП в Амурской области, планируется дальнейшее развитие системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

«Мы разрабатываем систему внедрения комплексов, фиксирующих не только нарушения скоростного режима, но и нарушения правил проезда перекрестков, пешеходных переходов, а также средней скорости движения транспортных средств. Наша цель – уменьшить аварийность и травматизм на дорогах. Со всеми профильными министерствами и ведомствами сейчас решаются организационные и юридические вопросы», – отметил Александр Зеленин.

За январь 2019 года в Амурской области комплексами фотовидеофиксации было выявлено 4 063 административных нарушения Правил дорожного движения на сумму 2 миллиона 321 тысяча рублей. В основном это нарушения скоростного режима.

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#транспорт

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