В АОКБ устанавливают компьютерный томограф нового поколения за 47 миллионов

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Для амурской областной клинической больницы приобретен новейший томограф SOMATOM Perspective компании «Сименс». Он был куплен за счет резервного фонда правительства РФ и поступил в АОКБ несколько дней назад.

«Аппарат применяется для решения широкого спектра диагностических задач в хирургии, онкологии, неврологии, нейрохирургии, кардиологии, педиатрии и в отделении интенсивной терапии. Он позволяет сканировать с минимальной лучевой нагрузкой и визуализировать тончайшие детали. Это первый сканер компьютерной томографии высочайшего уровня, отвечающий запросам современного здравоохранения. Именно о таком оборудовании принято говорить техника 21 века», – отмечает главный врач АОКБ Ольга Сапегина.

Сканер позволяет проводить исследования головного мозга, КТ-ангиографию с контрастным усилением, полный комплекс исследований, связанных с диагностикой и количественной оценкой васкулярных нарушений, включая диагностику сосудистых мальформаций и коронарографию, динамические функциональные исследования нарушений кровоснабжения головного мозга при диагностике инсультов и опухолей на ранней стадии.

Аппарат высокоэффективен, экономичен, легок в использовании и обеспечивает значительное снижение лучевой нагрузки для всех типов исследований до 60 % , снижения шума и увеличения четкости изображения, сообщает пресс-служба правительства области.

Стоит томограф 47 миллионов рублей, но, как считают в минздраве Амурской области, эксплуатация сканера оправдает каждый вложенный рубль, ведь речь идет об одном из наиболее щадящих и высокоточных методов лучевой диагностики, в котором нуждаются пациенты со всего Приамурья.