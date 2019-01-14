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сегодня, 17:17 2

В России хотят ввести наказание за лишние сантиметры в талии

В России хотят ввести наказание за лишние сантиметры в талии
Фото: ru.depositphotos.com

Роспотребнадзор изучает опыт стран, которые добились наибольших успехов в борьбе с распространением ожирения. Глава ведомства Анна Попова привела в пример опыт Японии, где считается незаконным иметь талию больше 90 сантиметров.

Как рассказала Попова, в Японии жители в возрасте от 40 до 75 лет должны проходить ежегодный замер талии. Для мужчин максимальное значение составляет 90 сантиметров, а для женщин 80 сантиметров.

«Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим законную норму, правительство вводит ограничения, согласно которым они обязаны посещать регулярные сеансы консультирования», – рассказала Попова в интервью РИА Новости.

По словам Поповой, в Японии компании, которые не заботятся о здоровье работников, могут быть оштрафованы на 19 миллионов долларов.

В Новой Зеландии и вовсе кандидатам не дадут гражданство, если индекс массы тела превышает 35. Это связано с долгосрочными рисками для системы охраны здоровья.

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#закон #юмор

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    33 минуты назад

    это по этой причине стали недокладывать пайку (9 яиц вместо 10, 0,4 л вместо полухи и т.п.), чтобы в 90 см уместить всех!? "ДБ" (Лавров)

  • ay

    ay
    22 минуты назад

    Ловите наркоманов!

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