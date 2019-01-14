В России хотят ввести наказание за лишние сантиметры в талии

Роспотребнадзор изучает опыт стран, которые добились наибольших успехов в борьбе с распространением ожирения. Глава ведомства Анна Попова привела в пример опыт Японии, где считается незаконным иметь талию больше 90 сантиметров.

Как рассказала Попова, в Японии жители в возрасте от 40 до 75 лет должны проходить ежегодный замер талии. Для мужчин максимальное значение составляет 90 сантиметров, а для женщин 80 сантиметров.

«Если во время ежегодного осмотра найден гражданин с размером талии, превышающим законную норму, правительство вводит ограничения, согласно которым они обязаны посещать регулярные сеансы консультирования», – рассказала Попова в интервью РИА Новости.

По словам Поповой, в Японии компании, которые не заботятся о здоровье работников, могут быть оштрафованы на 19 миллионов долларов.

В Новой Зеландии и вовсе кандидатам не дадут гражданство, если индекс массы тела превышает 35. Это связано с долгосрочными рисками для системы охраны здоровья.