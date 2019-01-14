Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:02 5

Аварийный дом в Благовещенске, где остался один жилец, загорелся (фото, видео)

Аварийный дом в Благовещенске, где остался один жилец, загорелся (фото, видео)

Обновлено: 17:25

14 февраля произошел пожар в аварийном доме, расположенном в центре Благовещенска, по адресу: улица Шимановского, 37. Накануне об этом проблемном строении писало Амур.инфо. В доме остался единственный жилец по имени Владислав.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, на месте работают 3 автоцистерны, 7 человек личного состава, спасатели ПСО Благовещенска – 1 автомобиль, 4 человека. Есть пострадавший, он передан медикам.

«На месте работают специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории», – сказали в ведомстве.

В пресс-службе администрации Благовещенска тем временем сообщили, что специалисты городского жилищного центра предложили Владиславу переехать в помещение маневренного фонда, расположенного в общежитии. Мужчину этот вариант не устроил, и ему предложили другой вариант для временного проживания. Благовещенец ответил, что скажет о своем решении 15 февраля.

ИА «Амур.инфо» связалось с Владиславом по телефону. Горожанин пояснил, что он не пострадал. Сильные ожоги получил мужчина, которого он не знает. Квартира Владислава не пострадала. «Пожарные вовремя сработали», – отметил он.

Просмотров всего: 1808

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске в час пик пять машин столкнулись и перекрыли перекресток
Происшествия 6

Сотрудницу Росреестра, подозреваемую в получении взятки, арестовали на два месяца (видео)
Происшествия

18-летний райчихинец предстанет перед судом за приобретение наркотиков
В России и мире

Студент показал, какой вред организму наносит употребление энергетиков
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    1 час назад



    поэтому ему предложили другой вариант для временного проживания до момента расселения.



    и походу решили не ждать его ответа до 15 и предложили 3 вариант. на 17 км

  • 55

    55
    1 час назад

    Больше смахивает на последний вариант(

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Полагаю, администрация кому-то уже землю продала.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    Может и не дожить до 15-го.

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    мужик всё правильно делает.

    а вот у кого то ручки чешутся место пригреть. интересно потом на даты в проекте посмотреть )

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь