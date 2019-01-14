Аварийный дом в Благовещенске, где остался один жилец, загорелся (фото, видео)

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, на месте работают 3 автоцистерны, 7 человек личного состава, спасатели ПСО Благовещенска – 1 автомобиль, 4 человека. Есть пострадавший, он передан медикам.

«На месте работают специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории», – сказали в ведомстве.

В пресс-службе администрации Благовещенска тем временем сообщили, что специалисты городского жилищного центра предложили Владиславу переехать в помещение маневренного фонда, расположенного в общежитии. Мужчину этот вариант не устроил, и ему предложили другой вариант для временного проживания. Благовещенец ответил, что скажет о своем решении 15 февраля.

ИА «Амур.инфо» связалось с Владиславом по телефону. Горожанин пояснил, что он не пострадал. Сильные ожоги получил мужчина, которого он не знает. Квартира Владислава не пострадала. «Пожарные вовремя сработали», – отметил он.