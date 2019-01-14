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сегодня, 17:10 6

Сотрудницу Росреестра, подозреваемую в получении взятки, арестовали на два месяца (видео)

Сотрудницу Росреестра, подозреваемую в получении взятки, арестовали на два месяца (видео)

Благовещенский городской суд избрал меру пресечения в отношении сотрудницы Росреестра, которую подозревают в получении взятки. Чиновницу, как и подозреваемую в даче взятки амурчанку, следствие предложило заключить под стражу на два месяца.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в отношении жительницы Благовещенска и сотрудницы областного управления Росреестра были возбуждены уголовные дела. Женщину подозревают в том, что она дала взятку чиновнице, обеих задержали. В четверг, 14 февраля, Благовещенский городской суд избрал меру пресечения взяткодательнице – два месяца заключения под стражу.

В отношении сотрудницы Росреестра следствие ходатайствовало в суде об аналогичной мере пресечения. Ее также подозревают в совершении умышленного особо тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы. Наказанием за его совершение может быть лишение свободы сроком до 12 лет.

Учитывая тяжесть преступления и степень его общественной опасности, у суда имелись достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемая может скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям либо склонять их к даче ложных показаний, а также уничтожить доказательства.

В итоге суд назначил в качестве меры пресечения для заключение под стражу сроком на два месяца – до 12 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • 20 копеек

    20 копеек
    1 час назад

    она ж как мышка... плачет... при чем тут угрожать свидетелям? Наши суды хоть бы слова меняли в приговорах да постановлениях... тут девочка забитая взахлёб плачет с весом в 50 килограмм, а суд выносит " может угрожать свидетелям"...

  • 123654

    123654
    55 минут назад

    20 копеек

    она ж как мышка... плачет... при чем тут угрожать свидетелям? Наши суды хоть бы слова меняли в приговорах да постановлениях... тут девочка забитая взахлёб плачет с весом в 50 килограмм, а суд выносит " может угрожать свидетелям"...



    Тоже сразу бросилось это в глаза.

  • Питерский

    Питерский
    37 минут назад

    Следаки своё дело знают...Колпак одет.Ждем новых арестов....

  • Яя10

    Яя10
    35 минут назад

    Остается надеяться, что не ограничатся рядовыми исполнителями и прикроют так же реальных взяткобрателей

  • Яя10

    Яя10
    35 минут назад

    Остается надеяться, что не ограничатся рядовыми исполнителями и прикроют так же реальных взяткобрателей

  • Яя10

    Яя10
    35 минут назад

    Остается надеяться, что не ограничатся рядовыми исполнителями и прикроют так же реальных взяткобрателей

Показать все (6) Обсудить на форуме
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