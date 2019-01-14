Сотрудницу Росреестра, подозреваемую в получении взятки, арестовали на два месяца (видео)

Благовещенский городской суд избрал меру пресечения в отношении сотрудницы Росреестра, которую подозревают в получении взятки. Чиновницу, как и подозреваемую в даче взятки амурчанку, следствие предложило заключить под стражу на два месяца.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в отношении жительницы Благовещенска и сотрудницы областного управления Росреестра были возбуждены уголовные дела. Женщину подозревают в том, что она дала взятку чиновнице, обеих задержали. В четверг, 14 февраля, Благовещенский городской суд избрал меру пресечения взяткодательнице – два месяца заключения под стражу.

В отношении сотрудницы Росреестра следствие ходатайствовало в суде об аналогичной мере пресечения. Ее также подозревают в совершении умышленного особо тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы. Наказанием за его совершение может быть лишение свободы сроком до 12 лет.

Учитывая тяжесть преступления и степень его общественной опасности, у суда имелись достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемая может скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям либо склонять их к даче ложных показаний, а также уничтожить доказательства.

В итоге суд назначил в качестве меры пресечения для заключение под стражу сроком на два месяца – до 12 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.