Весной образование ледяных заторов возможно в трех районах Амурской области

В Амурской области прохождение половодья в этом году не будет существенно отличаться от прошлых лет. Об этом говорили 14 февраля на заседании КЧС области.

По данным Амурского ЦГМС водность Амура находится в пределах нормы и выше нее на 0,3 метра, рек Зея и Селемджа – ниже нормы на 0,1-0,5 метра. На водных объектах продолжает нарастать толщина льда. На основных реках она составляет от 73 до 117 сантиметров, что в пределах и незначительно ниже нормы. Высота снега держится на уровне 4-44 сантиметров, что в пределах и выше среднемноголетних значений.

Основываясь на многолетних наблюдениях, специалисты делают вывод, что образование ледяных заторов, представляющих угрозу подтопления населенных пунктов, наиболее вероятно, на пяти участках Амура в трех муниципальных районах: Сковородинском, Магдагачинском и Шимановском. В целях предотвращения образования заторов ежегодно на протяжении последних лет на данных участках проводятся подрывы льда. Эту работу будут выполнять спасатели поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.

Особое внимание на заседании КЧС обратили на состояние гидротехнических сооружений малых водохранилищ и золотодобывающих предприятий области, аварии на которых могут оказать негативное влияние на окружающую среду и жизнедеятельность населения. Всего на территории области 27 таких сооружений, из них 8 – в собственности золотодобывающих предприятий и 19 принадлежат муниципальным образованиям.

Большое внимание на КЧС уделили выполнению необходимых мероприятий по санитарно-эпидемиологическому состоянию территорий, в том числе созданию достаточного количества обеззараживающих реагентов, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в ГУ МЧС по региону, подрывы льда на Амуре проведут в апреле.