В Тынде презентовали «живой» календарь к юбилею БАМа (видео)

Фото: кадр видео

Администрация Тынды поделилась в своем Инстаграме видео, которое запечатлело необычный интерактивный перекидной календарь. В пресс-службе городских властей ИА «Амур.инфо» пояснили, что этот календарь был разработан в Москве к юбилею Байкало-Амурской магистрали.

«К нам вчера приезжала рабочая делегация из Москвы по поводу предстоящего празднования 45-летия БАМа. Обсуждались технические, организационные вопросы, и нашему мэру, Марине Валентиновне, презентовали этот календарь», – рассказали в пресс-службе.

Собеседница уточнила: для того, чтобы «взаимодействовать» с календарем, нужно скачать на свое мобильное устройство специальное приложение – «БАМ РЖД». Тогда с помощью устройства можно будет «оживить» страницы.

Сейчас один экземпляр календаря хранится в администрации Тынды. Есть ли в настоящее время другие, неизвестно.

Видео: instagram.com/tynda.ru

Пресс-служба правительства Амурской области тем временем сообщает, что начата подготовка к празднованию 45-летия БАМа. Оно будет проходить в Тынде.

11 февраля представители профильных министерств отправились в рабочую поездку по трассе Байкало-Амурской железнодорожной магистрали для комплексного обследования инфраструктуры, включая объекты здравоохранения, социальной сферы, дорожного хозяйства и мест проведения праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию 45-й годовщины начала строительства БАМа.

Инициаторами поездки выступили губернатор Амурской области и Дальневосточная железная дорога. Железнодорожный состав следует по маршруту Февральск – Тунгала – Огорон – Тутаул – Дипкун – Маревая – Юктали – Чильчи – Лопча – Кувыкта – Тында. На станциях совместной рабочей группой проводится осмотр состояния инфраструктуры, обсуждаются организационные вопросы по подготовке к юбилейной дате.

«В этом году, в июле, наш регион станет участником празднования 45-летия начала масштабного строительства Байкало-Амурской магистрали. Область будет встречать и чествовать строителей, ветеранов и почетных гостей, причастных к стройке одного из значимых транспортных путей России. К мероприятию нужно подготовиться, продумать не только праздничные мероприятия, но и проработать со всеми ответственными службами вопросы безопасности и организации проживания гостей. Но не только. По ходу движения поезда будут обследованы дома культуры, детские садики, школы, медицинские учреждения, расположенные вдоль БАМа. Составить план, что нужно сделать совместно с РЖД, чтобы улучшить жизнь бамовских поселков», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В конце 2018 года министерством транспорта и дорожного хозяйства области была начата работа по подготовке рабочей поездки с Дальневосточной железной дорогой.

По мнению министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Зеленина, решение организовать работу на выезде, останавливаясь на станциях, дает возможность представителям профильных министерств видеть проблематику инфраструктуры муниципалитетов: школ, детских садов, объектов здравоохранения, развлекательных центров и оперативно принимать решения. Министр обратил внимание, что кроме плановых вопросов в ходе остановок в населенных пунктах на перспективу формируется долгосрочная программа, и в дальнейшем будет разрабатываться план мероприятий по подготовке к 50-летию начала строительства БАМа.

«К пятнице, 15 февраля, мы должны все вопросы обсудить, все учесть, чтобы торжественные мероприятия прошли ярко и, в тоже время, комфортно для жителей и гостей области», – отметил Александр Зеленин.