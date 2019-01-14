18-летний райчихинец предстанет перед судом за приобретение наркотиков

Житель города Райчихинска предстанет перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Молодому человеку 18 лет. При задержании у него нашли 280 граммов каннабиса. На тот момент юноша был несовершеннолетним.

Следственный отдел Райчихинска областного следственного управления завершил расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

По данным следствия, 3 ноября 2018 года возле автовокзала Райчихинска сотрудники полиции задержали обвиняемого с наркотическим веществом – каннабисом массой 280 граммов. Партия относится к крупному размеру.

В ходе предварительного следствия обвиняемый дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено в суд.

Часть 2 статьи 228 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного следственного управления.