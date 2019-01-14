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14февраля
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Студент показал, какой вред организму наносит употребление энергетиков

Студент показал, какой вред организму наносит употребление энергетиков
Фото: ru.depositphotos.com

Студент из Великобритании сломал себе четыре зуба и серьезно повредил остальные из-за постоянного употребления энергетических напитков. Зубы сломались после того, как парень пытался откусить яблоко.

Молодой человек выпивал в неделю около 45 банок энергетиков для того, чтобы оставаться в тонусе длительное время.

Спустя семь месяцев после злоупотребления этими напитками у него неожиданно обломились четыре передних зуба, когда он всего лишь попробовал откусить яблоко.

На приеме у стоматолога выяснилось, что у парня испортились все зубы во рту, и, чтобы восстановить их, студенту потребуется установить 24 пломбы, а также зубные протезы, сообщает РИА Новости.

Причиной этого стало чрезмерное содержание сахара в энергетиках. В литровой бутылке такого напитка содержится в среднем 108 граммов сахара, тогда как дневная норма для человека составляет порядка 30 граммов.

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#здоровье #происшествия

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