В Приамурье объявлен сбор средств на покупку контейнеров для переливания крови онкобольным детям

В редакцию Амур.инфо обратился благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Добро без границ». Благотворители объявили сбор средств на покупку специальных одноразовых контейнеров, которые необходимы при переливании крови, чтобы избежать побочных явлений и аллергических реакций.

«Мы собираем деньги на контейнеры. У нас в отделении гематологии детям нужны переливания крови и переливания тромбоцитарной массы. После химиотерапии у них падают анализы, резко снижаются показатели крови, уровень тромбоцитов. Риск кровотечений и кровоизлияний повышается.

Мы закупаем контейнеры одноразовые. Один контейнер стоит 11 тысяч. Контейнеры нужны для очищения тромбомассы. Если ее не очистить, у ребенка могут быть побочные явления, аллергические реакции», – рассказала Амур.инфо мама одного из больных детей, соучредитель фонда «Добро без границ».

По словам представителя фонда, за последние три месяца за счет благотворительных средств удалось купить 30 контейнеров. Фонд покупает контейнеры производства США в торговой компании, расположенной в Благовещенске. Гематологическому отделению детской областной больницы, по словам соучредителя фонда, необходимо минимум 10-15 контейнеров в месяц. Однако точную потребность спрогнозировать сложно.

В отделении гематологии Амурской областной детской клинической больницы подтвердили, что контейнеры действительно нужны.

«Нужны расходники для приготовления тромбоконцентрата. Сейчас не осталось не одного контейнера», – сообщили Амур.инфо в больнице. Также в учреждении отметили, что сама больница не закупает такого рода расходные материалы.

Амур.инфо публикует реквизиты для перечисления средств и контакты фонда «Добро без границ»:

телефон президента фонда «Добро без границ» Анны Дмитриевны Захарченко: 8961-958-71-71

карта Сбербанка: 4276 8030 1317 73 53, получатель: Захарченко Анна Дмитревна. Пометка: «на контейнеры».

Реквизиты также опубликованы в аккаунте фонда в Инстаграме.

В министерстве здравоохранения Амурской области пояснили, что на следующей неделе состоится аукцион на поставку контейнеров. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Аукцион «Поставка одноразовых комплектов расходных материалов для получения тромбоцитов от одного донора, совместимых с имеющимся у заказчика аппаратом МС 5+» состоится 18 февраля. Начальная цена контракта 1 миллион 623 тысячи 540 рублей. В документации сказано, что закупить планируется 120 комплектов.