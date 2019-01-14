Арестовали амурчанку, подозреваемую в даче взятки сотруднику Росреестра (видео)

Благовещенский городской суд избрал меру пресечения подозреваемой в даче взятки сотруднику Росреестра. Женщину, которую подозревают во взяткодательстве, следствие предложило заключить под стражу на два месяца.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в отношении жительницы Благовещенска и сотрудника областного управления Росреестра были возбуждены уголовные дела. Женщину подозревают в том, что она дала взятку чиновнику, обоих задержали.

Видео: пресс-служба Благовещенского городского суда

Ходатайство следователя по особо важным делам благовещенского отдела областного следственного управления рассмотрели в Благовещенском городском суде. Следствие настаивало на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Из представленного материала следует, что задержанную подозревают в совершении умышленного особо тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. За его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Учитывая тяжесть преступления и степень его общественной опасности, у суда имелись достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемая может скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям либо склонять их к даче ложных показаний, а также уничтожить доказательства.

Поэтому в суде с ходатайством следствия согласились и избрали в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 12 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.