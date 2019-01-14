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сегодня, 15:12 8

Арестовали амурчанку, подозреваемую в даче взятки сотруднику Росреестра (видео)

Арестовали амурчанку, подозреваемую в даче взятки сотруднику Росреестра (видео)

Благовещенский городской суд избрал меру пресечения подозреваемой в даче взятки сотруднику Росреестра. Женщину, которую подозревают во взяткодательстве, следствие предложило заключить под стражу на два месяца.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в отношении жительницы Благовещенска и сотрудника областного управления Росреестра были возбуждены уголовные дела. Женщину подозревают в том, что она дала взятку чиновнику, обоих задержали.

Видео: пресс-служба Благовещенского городского суда

Ходатайство следователя по особо важным делам благовещенского отдела областного следственного управления рассмотрели в Благовещенском городском суде. Следствие настаивало на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Из представленного материала следует, что задержанную подозревают в совершении умышленного особо тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. За его совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Учитывая тяжесть преступления и степень его общественной опасности, у суда имелись достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, подозреваемая может скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям либо склонять их к даче ложных показаний, а также уничтожить доказательства.

Поэтому в суде с ходатайством следствия согласились и избрали в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца – до 12 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Чеча сдал девчонку.

  • 20 копеек

    20 копеек
    1 час назад

    симпатичная.... шуба тоже ничего))

  • 20 копеек

    20 копеек
    1 час назад

    всё таки бывшая супруга бывшего первого заместителя губернатора Донца...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    42 минуты назад

    Конвоир, молодой конвоир, нам с тобой обидно до слез.Что под чей-то дурацкий приказ ты меня по этапу повез.

  • Альтер

    Альтер
    24 минуты назад

    Ну вот Ира и доигралась, надо было лечь на дно с миллионами бывшего мужа и жить спокойно

  • tvorec

    tvorec
    4 минуты назад

    Ой, прям в наручниках повели!!! Мать троих детей... Прям, уголовница... как Цеповяз... Да, если бы вся административная система не была так коррумпирована, если бы ОНИ не БРАЛИ , то ни у кого бы и не было мысли дать им взятку...

  • tvorec

    tvorec
    3 минуты назад

    Ой, прям в наручниках повели!!! Мать троих детей... Прям, уголовница... как Цеповяз... Да, если бы вся административная система не была так коррумпирована, если бы ОНИ не БРАЛИ , то ни у кого бы и не было мысли дать им взятку...

  • tvorec

    tvorec
    3 минуты назад

    Ой, прям в наручниках повели!!! Мать троих детей... Прям, уголовница... как Цеповяз... Да, если бы вся административная система не была так коррумпирована, если бы ОНИ не БРАЛИ , то ни у кого бы и не было мысли дать им взятку...

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