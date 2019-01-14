В Приамурье спасли ребенка, оказавшегося в ловушке (фото)

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

13 февраля в 17:40 в пожарную часть поселка Новобурейский Бурейского района поступило сообщение о происшествии. Ребенок во время игры спрятался в бетонную кубообразную конструкцию и не смог выбраться обратно. На место выехала дежурная смена пожарной части № 56 противопожарной службы Амурской области, в составе 3 человек и 1 автоцистерны.

Прибыв на место, пожарные-спасатели обнаружили, что глубина конструкции составляет примерно 1,2 метра, а ее диаметр не позволяет взрослому человеку спуститься вниз. Мальчик рассказал, что пытался вылезти из ловушки, но во время одной из попыток у него застряла нога.

Огнеборцы сначала пытались вытащить ребенка с помощью спасательной веревки, но попытка оказалась безуспешной. Тогда начальник пожарной части принял решение поднять саму конструкцию с помощью автокрана. Бетонный корпус удалось приподнять на 40 сантиметров и освободить ребенка.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, 11-летний амурчанин просидел в ловушке около часа. Сразу после вызволения мальчика с небольшим переохлаждением передали медикам. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью ребенка нет.