Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:55 1

В Приамурье спасли ребенка, оказавшегося в ловушке (фото)

В Приамурье спасли ребенка, оказавшегося в ловушке (фото)
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

13 февраля в 17:40 в пожарную часть поселка Новобурейский Бурейского района поступило сообщение о происшествии. Ребенок во время игры спрятался в бетонную кубообразную конструкцию и не смог выбраться обратно. На место выехала дежурная смена пожарной части № 56 противопожарной службы Амурской области, в составе 3 человек и 1 автоцистерны.

Прибыв на место, пожарные-спасатели обнаружили, что глубина конструкции составляет примерно 1,2 метра, а ее диаметр не позволяет взрослому человеку спуститься вниз. Мальчик рассказал, что пытался вылезти из ловушки, но во время одной из попыток у него застряла нога.

Огнеборцы сначала пытались вытащить ребенка с помощью спасательной веревки, но попытка оказалась безуспешной. Тогда начальник пожарной части принял решение поднять саму конструкцию с помощью автокрана. Бетонный корпус удалось приподнять на 40 сантиметров и освободить ребенка.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, 11-летний амурчанин просидел в ловушке около часа. Сразу после вызволения мальчика с небольшим переохлаждением передали медикам. В настоящий момент угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

Просмотров всего: 2346

#дети #происшествия

распечатать


Происшествия

18-летний райчихинец предстанет перед судом за приобретение наркотиков
В России и мире

Студент показал, какой вред организму наносит употребление энергетиков
Общество 1

В Приамурье объявлен сбор средств на покупку контейнеров для переливания крови онкобольным детям

Происшествия 8

Арестовали амурчанку, подозреваемую в даче взятки сотруднику Росреестра (видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Теперь пацан лет пять будет мечтать стать спасателем, а станет кем на роду написано.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь