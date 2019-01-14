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сегодня, 14:54 3

Церковь предлагает признать эмбрион субъектом права

Церковь предлагает признать эмбрион субъектом права
Фото: ru.depositphotos.com

Руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) предложила учесть в законодательстве РФ нормы международного права о защите ребенка не только после, но и до его рождения. В свою очередь депутаты Госдумы пообещали принять взвешенное решение относительно этого предложения.

По словам игуменьи, пишет «Коммерсант», сейчас в преамбуле федерального закона об основных гарантиях прав ребенка сказано, что государство признает детство важным этапом жизни человека, исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе.

«На мой взгляд, можно было бы добавить в преамбулу положение следующего содержания: ребенок в виду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения», – сказала игуменья на заседании рабочей группы по вопросам выведения абортов из ОМС и по защите многодетных семей.

По мнению Ксении, если эту позицию закрепить в законе, то дальнейшие меры по запрету абортов будут оправданы, так как государство защищает права нерожденного ребенка, «которые как субъект права сейчас не существуют».

По ее словам, в данный момент законодательство не ограничивает медицинские показания по прерыванию беременности. Приказ Минздравсоцразвития от 2007 года, по мнению игуменьи, подразумевает в качестве медпоказания для аборта язву желудка и гипертоническую болезнь.

«А вот за рубежом в 119 странах в законах сказано, что основанием для прерывания беременности могут быть только те медицинские показания, которые угрожают здоровью и жизни беременной женщины, а не любые медицинские показания (...) Надо признать, что нерожденный ребенок это не часть тела матери, а человек, имеющий, как и все люди, право на жизнь», – объяснила она.

Как сообщало Амур.инфо, в январе 2019 года патриарх Кирилл выступил за выведение абортов, совершаемых не по медицинским показаниям, из системы обязательного медицинского страхования. Он заявлял, что «уничтожение эмбриона – это уничтожение человеческой личности».

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#дети #закон #религия #российская власть #здоровье

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    6 минут назад

    ЧЁ? - Рабы имеют свойство внезапно заканиваться? А без Рабов каков приход?

    Нада законодательно закрепить каждой женщине не менее 5 нарожать. А какая не успеет - той с детдомов додадут на воспитане.

    Задрала уже церковь в жизнь вмешиваться.

  • Ser_86

    Ser_86
    4 минуты назад

    Ога, а использование противозачаточных средств признать убийством, совершённым группой лиц по предварительному сговору ;-)))

  • alex 3

    alex 3
    13 секунд назад

    медики должны тему поднимать, а не попЫ ! Вопрос медицинский!

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