Церковь предлагает признать эмбрион субъектом права

Руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) предложила учесть в законодательстве РФ нормы международного права о защите ребенка не только после, но и до его рождения. В свою очередь депутаты Госдумы пообещали принять взвешенное решение относительно этого предложения.

По словам игуменьи, пишет «Коммерсант», сейчас в преамбуле федерального закона об основных гарантиях прав ребенка сказано, что государство признает детство важным этапом жизни человека, исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе.

«На мой взгляд, можно было бы добавить в преамбулу положение следующего содержания: ребенок в виду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения», – сказала игуменья на заседании рабочей группы по вопросам выведения абортов из ОМС и по защите многодетных семей.

По мнению Ксении, если эту позицию закрепить в законе, то дальнейшие меры по запрету абортов будут оправданы, так как государство защищает права нерожденного ребенка, «которые как субъект права сейчас не существуют».

По ее словам, в данный момент законодательство не ограничивает медицинские показания по прерыванию беременности. Приказ Минздравсоцразвития от 2007 года, по мнению игуменьи, подразумевает в качестве медпоказания для аборта язву желудка и гипертоническую болезнь.

«А вот за рубежом в 119 странах в законах сказано, что основанием для прерывания беременности могут быть только те медицинские показания, которые угрожают здоровью и жизни беременной женщины, а не любые медицинские показания (...) Надо признать, что нерожденный ребенок это не часть тела матери, а человек, имеющий, как и все люди, право на жизнь», – объяснила она.

Как сообщало Амур.инфо, в январе 2019 года патриарх Кирилл выступил за выведение абортов, совершаемых не по медицинским показаниям, из системы обязательного медицинского страхования. Он заявлял, что «уничтожение эмбриона – это уничтожение человеческой личности».