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сегодня, 14:38 0

Пользователи Сети нашли самую красивую учительницу

Пользователи Сети нашли самую красивую учительницу
Фото: gfaclaims.com

Учительница из Тайваня приобрела огромную популярность после того, как сфотографировалась со своими студентами. Юзеры быстро окрестили девушку «самой красивой учительницей».

Чэн Цзя-вэнь (Cheng Jhia-wen) провела пару у студентов по авторскому праву в Институте науки технологий, расположенном в городе Чжунли. Студенты запечатлели 28-летнюю преподавательницу, объясняющую им материал у доски в коротком черном платье.

Фото: Daily Mail

Также ребята сфотографировались с девушкой после пары, а снимки опубликовали в социальных сетях.

Из-за неожиданной популярности у Чэн резко возросло число подписчиков в ее Instagram-аккаунте. Сейчас у девушки более ста тысяч подписчиков.

Сама Чэн продолжает учиться в Университете китайской культуры и ведет факультатив, посвященный экономике знаний и праву в сфере интеллектуальной собственности. В свободное время она играет на пианино и флейте.

Красота Чэн так поразила пользователей социальной сети, многие из подписчиков захотели снова пойти учиться. Также комментаторы предположили, что студенты никогда не прогуливают занятия преподавательницы, но испытывают трудности с концентрацией на предмете, сообщает GFAclaims.com.

Ранее пользователи Сети обнаружили самую красивую продавщицу рыбы. Девушка помогала маме продать рыбу и стала звездой Интернета.

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#жизнь #юмор

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