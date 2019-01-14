В феврале в энергосистеме Амурской области зафиксирован рекорд

5 февраля в энергосистеме Амурской области был зафиксирован самый высокий показатель потребления электрической мощности за всю историю ее существования. Об этом говорят оперативные данные регионального диспетчерского управления энергосистемы региона.

Как говорится в сообщении ОДУ Востока, в вечернее время, при среднесуточной температуре наружного воздуха минус 30 градусов, потребление мощности достигло 1 406 МВт. Это на 6 МВт выше величины предыдущего исторического максимума, зафиксированного в Амурской энергосистеме 14 января 2013 года.

Отмечается, что рост потребления мощности в энергосистеме связан с увеличением коммунально-бытового потребления, вызванного низкими температурами наружного воздуха, а также ростом нагрузки крупных потребителей: объектов магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), ОАО «РЖД», золотодобывающих рудников и предприятий угольной промышленности.

«В условиях высокого потребления электрической мощности энергосистема Амурской области функционирует стабильно», – констатирует ОДУ Востока.