В январе в Приамурье подешевели некоторые марки бензина

Амурстат опубликовал данные о динамике цен на автомобильный бензин в январе 2019 года. Согласно данным, в первый месяц года топливо в среднем подешевело на 0,3 % по сравнению с декабрем 2018 года.

Снижение стоимости коснулось бензина марок АИ-92, а также АИ-98 и выше – на 0,49 % и 0,35 % соответственно. Вместе с тем, по данным Амурстата, в январе вырос в цене бензин марки АИ-95 – на 0,07 %, а дизельное топливо – на 0,69 %.

Специалисты также сравнили цены на топливо в крупных городах Амурской области. Выяснилось, что разница в потребительских ценах в январе 2019 года составила: на бензин марки АИ-92 –1,22 рубля (2,9 %), марки АИ-95 – 1,40 (3,2 %), марки АИ-98 и выше – 4,68 (10,0 %), дизельное топливо – 4,93 рубля (10,2%).

В основном самым дорогим топливом заправляют автомобили жители Тынды: бензин марки АИ-92 в столице БАМа в среднем стоил в январе 43 рубля за литр (в Благовещенске – 41,78 рубля); АИ-95 в Тынде стоил больше 45,5 рубля за литр (в Благовещенске – 44,13 рубля).

Стоимость бензина марки АИ-98 и выше специалисты сравнивали в двух городах – Благовещенске и Свободном. В областном центре литр топлива в среднем стоил в январе больше 51,5 рубля за литр, а в городе президентского внимания – почти 47 рублей.

В январе дизельное топливо также оказалось самым дорогим в северной столице региона – в среднем 53,3 рубля за литр (в Благовещенске – 48,3 рубля).

Ранее сообщалось, что Амурская область вошла в 20-ку регионов с самым доступным бензином.