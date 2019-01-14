Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:20 4

В Амурской области валидол за месяц подорожал на 41,4 %

В Амурской области валидол за месяц подорожал на 41,4 %
Фото: ru.depositphotos.com

В течение января 2019 года цены в Амурской области на все товары и услуги выросли на 0,87 % по сравнению с декабрем 2018-го. Год назад – в январе – индекс потребительских цен был 100,4 % – более чем в два раза ниже. Причем отдельные продовольственные товары подорожали на 4–6 %.

Как сообщает Амурстат, больше всего в январе 2019 года подорожали услуги – на 1,14 %. Меньше всего – непродовольственные товары – на 0,55 %. Пшено стало дороже на 6,6 %, рыба мороженая разделанная – на 4,7 %, мука – на 4,1 %, сосиски, сардельки – на 3,9 %, гречневая крупа – на 3 %, крупы овсяная и перловая – на 2,6 %, печенье, консервы рыбные в томатном соусе – на 2,5 %. Дорожают фрукты и овощи: капуста – на 13,1 %, бананы – на 11,4 %, огурцы свежие – на 7,5 %, виноград – на 3,4 %, лук – на 2,2 %.

Вместе с тем снижение цен отмечалось на лимоны – на 1,2 %, чеснок – на 1,1 %, кальмары мороженые, икру лососевых рыб – на 0,9 %, масло подсолнечное – на 0,7 %.

Непродовольственные товары подорожали меньше, но и среди них есть свои рекордсмены. Уголь за месяц подорожал на 4,1 %, отечественные автомобили – на 3,1 %, стиральный порошок – на 2,5 %. Но наибольший скачок в цене сделали отдельные лекарства: валидол за месяц стал дороже на 41,4 %, эналаприл – на 18,1 %, галазолин – на 8 %, корвалол – на 7 %.

Подешевели фотоаппараты, детские брюки, пылесосы, эссенциале форте Н, амоксициллин, панкреатин, йод, лоперамид.

Средняя стоимость минимального набора продуктов на человека, по мнению амурских статистиков, в январе 2019 года составила 4 515 рублей 87 копеек. Причем в северных районах она выше: 4 974 – в Тынде, 4 975 – в Зее. В столице Приамурья, наоборот, ниже среднего – 4 318 рублей.

За неделю – с 4 по 11 февраля – рост цен не так заметен. Примерно на 3 % подорожали гречка и пшеничная мука. Более медленными темпами дорожают огурцы и помидоры, картофель, печенье, пшено, яйца, рыба, колбаса. Дешевеют лук, морковь, макароны, сахар.

Просмотров всего: 383

#торговля #цены #экономика

распечатать


Экономика 1

В январе в Приамурье подешевели некоторые марки бензина
Экономика 5

Сбыт бензина может стать проблемой для России
Общество 33

Экс-мэр Александр Мигуля пожалел Благовещенск
Экономика

Китайские СМИ: оформление грузов на экспорт в Хэйхэ теперь занимает 50 секунд
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Дорожает то, что пользуется спросом, особенно лекарства, а наглость и жадность предела не имеет.

  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    1 час назад

    Что ни новость то радость! Просто переполняет! Путин, остановись со своими рывками!

  • tka4ev

    tka4ev
    1 час назад

    Подорожник надеюсь не подорожал ещё?

  • ШуRik

    ШуRik
    1 час назад

    Вот что врать то! Одни огурцы подорожали процентов на 20!

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь