В Амурской области валидол за месяц подорожал на 41,4 %

В течение января 2019 года цены в Амурской области на все товары и услуги выросли на 0,87 % по сравнению с декабрем 2018-го. Год назад – в январе – индекс потребительских цен был 100,4 % – более чем в два раза ниже. Причем отдельные продовольственные товары подорожали на 4–6 %.

Как сообщает Амурстат, больше всего в январе 2019 года подорожали услуги – на 1,14 %. Меньше всего – непродовольственные товары – на 0,55 %. Пшено стало дороже на 6,6 %, рыба мороженая разделанная – на 4,7 %, мука – на 4,1 %, сосиски, сардельки – на 3,9 %, гречневая крупа – на 3 %, крупы овсяная и перловая – на 2,6 %, печенье, консервы рыбные в томатном соусе – на 2,5 %. Дорожают фрукты и овощи: капуста – на 13,1 %, бананы – на 11,4 %, огурцы свежие – на 7,5 %, виноград – на 3,4 %, лук – на 2,2 %.

Вместе с тем снижение цен отмечалось на лимоны – на 1,2 %, чеснок – на 1,1 %, кальмары мороженые, икру лососевых рыб – на 0,9 %, масло подсолнечное – на 0,7 %.

Непродовольственные товары подорожали меньше, но и среди них есть свои рекордсмены. Уголь за месяц подорожал на 4,1 %, отечественные автомобили – на 3,1 %, стиральный порошок – на 2,5 %. Но наибольший скачок в цене сделали отдельные лекарства: валидол за месяц стал дороже на 41,4 %, эналаприл – на 18,1 %, галазолин – на 8 %, корвалол – на 7 %.

Подешевели фотоаппараты, детские брюки, пылесосы, эссенциале форте Н, амоксициллин, панкреатин, йод, лоперамид.

Средняя стоимость минимального набора продуктов на человека, по мнению амурских статистиков, в январе 2019 года составила 4 515 рублей 87 копеек. Причем в северных районах она выше: 4 974 – в Тынде, 4 975 – в Зее. В столице Приамурья, наоборот, ниже среднего – 4 318 рублей.

За неделю – с 4 по 11 февраля – рост цен не так заметен. Примерно на 3 % подорожали гречка и пшеничная мука. Более медленными темпами дорожают огурцы и помидоры, картофель, печенье, пшено, яйца, рыба, колбаса. Дешевеют лук, морковь, макароны, сахар.