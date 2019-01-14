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Прокуратура: в Чигирях жильцов заселили в дом, не введенный в эксплуатацию

Прокуратура: в Чигирях жильцов заселили в дом, не введенный в эксплуатацию
Фото: pixabay.com

14 ноября на сайте Арбитражного суда Амурской области появилась информация о нарушении со стороны одного из амурских застройщиков – компании «Хуа-Син». Она нарушила Кодекса об административных правонарушениях.

Сообщается, что прокуратура Благовещенского района обратилась в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о привлечении к административной ответственности ООО «Хуа-Син». Со стороны компании усмотрели нарушение Кодекса об административных правонарушениях, а именно – «эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию».

Установлено, что в недостроенном многоквартирном жилом доме, расположенном в селе Чигири Благовещенского района, в настоящее время проживают жильцы, хотя дом не введен в эксплуатацию в установленном законом порядке.

Согласно информации администрации Благовещенского района, разрешение на строительство многоквартирного дома ООО «Хуа-Син» было выдано, а вот разрешение на ввод дома в эксплуатацию не выдавалось.

Арбитражный суд Амурской области рассмотрит данное дело в порядке упрощенного производства.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием по поводу этой информации в ООО «Хуа-Син».

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#закон #строительство #суды

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    Да чё постоянно этот Хуа-Син дёргают?

    Каких там ещё жильцов нашли?

    Это ремонт люди делают перед заселением.

    Китайцам когда нибудь эта вся бадяга благовещенская надоет и свалят - будите тут 2мя фирмами строить - Амурстроем и той 2й. которую бабаВаля любит.

  • добренький

    добренький
    1 час назад

    Что это рот разинул.

  • Бугемон

    Бугемон
    36 минут назад

    "Она нарушила Кодекса об административных правонарушениях" АИ, вы тексты перед публикацией хотя бы в Word проверяйте на грамотность!!

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