Прокуратура: в Чигирях жильцов заселили в дом, не введенный в эксплуатацию

14 ноября на сайте Арбитражного суда Амурской области появилась информация о нарушении со стороны одного из амурских застройщиков – компании «Хуа-Син». Она нарушила Кодекса об административных правонарушениях.

Сообщается, что прокуратура Благовещенского района обратилась в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о привлечении к административной ответственности ООО «Хуа-Син». Со стороны компании усмотрели нарушение Кодекса об административных правонарушениях, а именно – «эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию».

Установлено, что в недостроенном многоквартирном жилом доме, расположенном в селе Чигири Благовещенского района, в настоящее время проживают жильцы, хотя дом не введен в эксплуатацию в установленном законом порядке.

Согласно информации администрации Благовещенского района, разрешение на строительство многоквартирного дома ООО «Хуа-Син» было выдано, а вот разрешение на ввод дома в эксплуатацию не выдавалось.

Арбитражный суд Амурской области рассмотрит данное дело в порядке упрощенного производства.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием по поводу этой информации в ООО «Хуа-Син».