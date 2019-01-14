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14февраля
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сегодня, 13:44 2

Сбыт бензина может стать проблемой для России

Сбыт бензина может стать проблемой для России
Фото: ru.depositphotos.com

В России появились избыточные мощности по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке. Возможности нарастить экспорт в стране ограничены.

После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане и на Антипинском НПЗ мощности по производству бензина увеличились почти на 2 миллиона тонн, при этом в России сформировался профицит мощностей по производству бензина, пишет РБК со ссылкой на газету «Ведомости».

Производство бензина увеличилось за счет модернизации старых заводов и строительства новых. До 2026 года будут модернизированы еще девять НПЗ, а выпуск бензина класса «Евро-5» увеличится на 3 миллиона тонн.

«Уже сейчас сформировался значительный профицит мощностей по выпуску бензина. Но из-за того что внутренний спрос на бензин растет медленно, а на экспортных рынках усиливается конкуренция, производителям придется решать новую задачу – искать эффективные каналы сбыта», – пишет газета со ссылкой на мнение экспертов Argus Consulting.

Однако они не ожидают, что рост производства бензина будет резким. «Мы ожидаем умеренный рост выпуска бензина в России, по мере того как компании будут находить рынки сбыта», – сказал старший аналитик Argus Consulting Сергей Агибалов.

Издание приводит данные Минэнерго, по которым в 2018 году производство бензина выросло на 200 тысяч тонн – до 39,4 миллиона тонн, а экспорт сократился на 100 тысяч тонн – до 4 миллионов по отношению к показателям 2017 года.

На внутреннем рынке будет ужесточаться конкуренция, считают эксперты. В то же время резкий рост экспорта невозможен, поскольку перевалочных мощностей для светлых нефтепродуктов в северо-западных и южных портах России не хватает. Кроме того, Казахстан увеличил производство бензина и сумел вытеснить части российского топлива с рынков Центральной Азии.

Еще одним выходом является переход заводов на выпуск не автомобильного, а прямоперегонного бензина (нафты), который является сырьем для нефтехимических производств.

По данным Росстата, за весь 2018 год бензин подорожал на 9,4 %. Рост цен на топливо оказался выше темпов инфляции за аналогичный период в 2,2 раза (в минувшем году инфляция составила 4,3 %). 31 октября 2018 года после резкого роста цен на топливо, который пришелся на конец весны – начало лета, правительство договорилось с нефтяниками о заморозке цены на бензин до конца года. Соглашение подразумевает «солидарную ответственность» для всех российских нефтяных компаний и фиксирует рекомендации, которые правительство давало ранее.

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#бензин #экономика

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    7 минут назад

    Как ни странно звучит, но у меня такое чувство, что и это будет поводом для поднятия цен.

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