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сегодня, 13:37 0

В Мазановском районе развернулась долгая погоня за браконьерами

В Мазановском районе развернулась долгая погоня за браконьерами
Фото: ru.depositphotos.com

Двое жителей Свободного попались на браконьерстве в Мазановском районе. Отвечать за свои поступки мужчинам не хотелось, поэтому встреча с инспекторами охотнадзора закончилась длительной погоней, попытками сопротивления и почти каскадерскими трюками.

Автомобиль УАЗ-452 в районе села Практичи служащие управления животного мира обнаружили в ходе планового рейда ранним утром. Остановиться по требованию нарушители не пожелали, началась длительная погоня, в процессе которой браконьеры пытались выбросить в окна улики. Позже выяснилось, что это было мясо косули.

«В ходе преследования пассажир УАЗа с оружием в руках выскочил из автомобиля на ходу и попытался скрыться в тайге. Поскольку весь процесс с самого начала снимался на камеру, попытка сбежать и избавиться от улик была бесполезна», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира Амурской области Валерий Погасиенко.

Как сообщает пресс-служба управления, и водитель, и пытавшийся скрыться пассажир, несмотря на оказанное неповиновение, были задержаны. На место вызвали сотрудников полиции. В автомобиле при досмотре нашли окровавленные ножи, одежду, а также шерсть косули. Следственно-оперативная группа обнаружила и само место охоты.

У нарушителей изъяли карабин иностранного производства и мясо двух косуль – самки и самца. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Компенсация за ущерб, нанесенный природе Амурской области, в данном случае составит 320 тысяч рублей.

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#животные #происшествия

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