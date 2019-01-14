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14февраля
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сегодня, 13:18 1

Военные, работавшие на расчистке русла Буреи, возвращаются домой

Военные, работавшие на расчистке русла Буреи, возвращаются домой
Фото: кадр видео structure.mil.ru

Военные специалисты, принимавшие участие в расчистке русла реки Буреи, возвращаются в пункты постоянной дислокации. Сводный отряд военных инженеров Восточного военного округа уже перебазирован в Хабаровск. Медицинский отряд, расчеты беспилотных летательных аппаратов также вернулись домой. Из района работ вывезены боеприпасы и средства взрывания.

Подразделения МТО проводят работы по сворачиванию полевого лагеря. Лагерь оснащен дизель-генераторами, развернуты средства связи, были оборудованы вертолетные площадки, пункты питания и места для отдыха, хлебопекарня и малогабаритный душевой комплекс.

Вертолетами Ми-8 и Ми-26 армейской авиации осуществляется перевозка имущества и материальных средств, сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Силами инженерных войск, подразделений МТО и воздушно-космических сил с неукоснительным соблюдением мер безопасности была проведена уникальная операция по восстановлению нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища и штатного режима функционирования Бурейской ГЭС за короткие сроки», – информирует ведомство.

Планируется, что 23 февраля все военнослужащие, участвовавшие в работах по восстановлению нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища, будут встречать в кругу родных и близких.

К выполнению задач было привлечено около 500 человек, 43 единицы военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации, беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», снегоходы.

12 февраля Амур.инфо сообщало, что в Хабаровском крае досрочно завершили работы по расчистке завала на Бурее. После ликвидации оползня Бурейская ГЭС возобновила нормальный режим работы.

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#военные #природа #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    7 минут назад

    по РЕН-ТВ много новостей про "оползень" но там всегда говорят БуреЯ, на последнюю ударение........

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