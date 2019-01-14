Слабый снег на севере: прогноз погоды в Приамурье на 15 февраля

Фото: Амур.инфо

15 февраля, в пятницу, в Амурской области ожидается небольшая облачность. Местами по северу пройдет слабый снег, ночью в отдельных районах опустится туман. Подует северо-западный ветер со скоростью 2-7, днем с усилением до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью по северу снизится до 30...35, югу – до 27...32 градусов мороза. Днем уличные термометры покажут 5...10, местами – 13...18 ниже нуля. В Благовещенске будет ясно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 4-9 метров в секунду. Температура ночью опустится до минус 19...21, днем поднимется до 5 градусов со знаком минус, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 162

#погода

распечатать

Нина Гвоздкова