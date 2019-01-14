За вандализм на площади Победы амурчанин может лишиться свободы

Уголовное дело о вандализме на площади Победы Тамбовки направлено в суд. Прокурор Тамбовского района утвердил обвинительное заключение по фактам тайного хищения имущества и вандализма. В преступлениях обвиняют 17-летнего благовещенца.

По данным следствия, 17-летний житель Благовещенска в апреле 2018 года незаконно проник в помещение торгового центра Тамбовки и похитил оконные евроручки. Ущерб предпринимателю составил 3 300 рублей.

Кроме того, в мае 2018 года, этот же молодой человек на площади Победы в Тамбовке разбил три светильника на фонарных столбах и пытался вырвать с мемориальных тумб два светодиодных светильника, приведя их в негодность. Тамбовскому сельсовету был причинен материальный ущерб на сумму 22 482 рубля.

Уголовное дело расследовал следственный отдел ОМВД России по Тамбовскому району.

За совершение преступлений благовещенцу может быть назначено наказание в виде штрафа размере до 80 тысяч рублей либо в виде обязательных, исправительных или принудительных работ. Также за подобные преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, сообщает прокуратура Амурской области.

В 2016 году в Тамбовке зафиксировали похожее происшествие. Тогда 17-летний парень разбил светильники на площади, где установлен памятник воинам-тамбовчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он причинил администрации Тамбовского сельсовета материальный ущерб в размере 105 867 рублей и был осужден по статье «Вандализм».