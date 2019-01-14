За свободное кресло депутата заксобрания поборются представители пяти политических партий

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Все пять политических партий, чьи представители идут на дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Амурской области, выдвинули свои списки кандидатов и представили их в облизбирком. Однако зарегистрирован по-прежнему только один кандидат.

В среду, 13 февраля, свои списки кандидатов, состоящие из одного человека, в избирательную комиссию Амурской области принесли представители еще двух политических партий – «Единой России» и ЛДПР.

Единороссы выдвинули на выборы Евгения Анатольевича Тюхаева, лидера предварительного внутрипартийного голосования, а либерал-демократы – Владимира Георгиевича Сокольникова.

Заверенные в облизбиркоме списки будут переданы в окружную комиссию – территориальную комиссию Благовещенска. Кандидаты из этих заверенных списков должны будут представить все необходимые документы в окружную комиссию не позднее 18:00 15 февраля.

На сегодняшний день есть только один зарегистрированный кандидат на дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Амурской области по одномандатному избирательному округу № 7 «Благовещенск-Центральный». Это Игорь Марьин – кандидат от регионального отделения «Справедливой России».

Еще два кандидата – Александр Недосекин от КПРФ и Галина Никишина от «Партии пенсионеров за социальную справедливость» представили документы на выдвижение в окружную комиссию и пока приобрели статус выдвинутых кандидатов. Теперь они должны предоставить в комиссию документы на регистрацию – справку из банка об открытии избирательного счета, документы, подтверждающие отсутствие имущества и вкладов за рубежом.

После этого комиссия должна их зарегистрировать в течение 10 дней. Регистрация кандидатов заканчивается 19 февраля в 18:00 по местному времени. Представители всех пяти политических партий от сбора подписей освобождены.

Ни одного самовыдвиженца, желающего поучаствовать в борьбе за освободившееся кресло в законодательном органе, до сих пор не нашлось. Между тем времени осталось не так много – в 18:00 15 февраля заканчивается выдвижение кандидатов.

На предыдущих основных выборах депутатов законодательного собрания по одномандатному избирательному округу № 7 «Благовещенск-Центральный» в 2016 году участвовал один самовыдвиженец. Он прошел все необходимые этапы, в том числе собрал требуемое количество голосов в свою поддержку. Однако необходимого количества голосов для победы не получил.

Как сообщало Амур.инфо, вакантное место в заксобрании появилось после того, как депутат Олег Турков по приглашению губернатора стал министром сельского хозяйства Приамурья. Дополнительные выборы пройдут 14 апреля.