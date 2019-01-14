Эмбрион хотят уровнять в правах с ребенком

Еще не рожденные дети, находящиеся на стадии эмбрионального развития должны быть признаны субъектами права в законодательстве России. С таким предложением выступила на заседании рабочей группы Госдумы по вопросам выведения абортов из обязательного медицинского страхования (ОМС) глава Правового управления Московской Патриархии игуменья Ксения (Чернега).

«В Конвенции о правах ребенка сказано, что ребенок до периода физической и умственной зрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения. Я предложила бы включить эту формулировку в преамбулу федерального закона об основных гарантиях прав ребенка в России», – цитирует Чернегу «360».

Рабочую группу Государственной Думы по вопросам обсуждения законодательных инициатив Русской православной церкви и, в числе которых – выведение абортов из системы ОМС, возглавляет заместитель председателя парламента Петр Толстой. Она была создана после заявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что «уничтожение эмбриона, а тем более плода – это уничтожение человеческой личности».