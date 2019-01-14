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сегодня, 12:13 5

Эмбрион хотят уровнять в правах с ребенком

Эмбрион хотят уровнять в правах с ребенком
Фото: амур.инфо

Еще не рожденные дети, находящиеся на стадии эмбрионального развития должны быть признаны субъектами права в законодательстве России. С таким предложением выступила на заседании рабочей группы Госдумы по вопросам выведения абортов из обязательного медицинского страхования (ОМС) глава Правового управления Московской Патриархии игуменья Ксения (Чернега).

«В Конвенции о правах ребенка сказано, что ребенок до периода физической и умственной зрелости нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения. Я предложила бы включить эту формулировку в преамбулу федерального закона об основных гарантиях прав ребенка в России», – цитирует Чернегу «360».

Рабочую группу Государственной Думы по вопросам обсуждения законодательных инициатив Русской православной церкви и, в числе которых – выведение абортов из системы ОМС, возглавляет заместитель председателя парламента Петр Толстой. Она была создана после заявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что «уничтожение эмбриона, а тем более плода – это уничтожение человеческой личности».

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • Zzz123

    Zzz123
    1 час назад

    А о последствиях подумали? Будут тогда подпольные аборты со всеми вытекающими последствиями. Про рост числа отказников вообще молчу, так же как про число инвалидов. А если в психинтернатах умственно отсталые забеременеют?? Напоминает древние времена.... И начнутся потом у некоторых семей страшные сказочки типа - "отвези в лес и оставь под сосной"...Жуть

  • Zzz123

    Zzz123
    1 час назад

    А о последствиях подумали? Будут тогда подпольные аборты со всеми вытекающими последствиями. Про рост числа отказников вообще молчу, так же как про число инвалидов. А если в психинтернатах умственно отсталые забеременеют?? Напоминает древние времена.... И начнутся потом у некоторых семей страшные сказочки типа - "отвези в лес и оставь под сосной"...Жуть

  • Zzz123

    Zzz123
    1 час назад

    А о последствиях подумали? Будут тогда подпольные аборты со всеми вытекающими последствиями. Про рост числа отказников вообще молчу, так же как про число инвалидов. А если в психинтернатах умственно отсталые забеременеют?? Напоминает древние времена.... И начнутся потом у некоторых семей страшные сказочки типа - "отвези в лес и оставь под сосной"...Жуть

  • Oldlord

    Oldlord
    35 минут назад

    Чо эти люди курят? О_О

  • Myxira

    Myxira
    12 минут назад

    Это конкретное вмешательство в частную жизнь: когда и сколько рожать, решает женщина, либо семья, с учетом состояния своего здоровья, здоровья будущих детей, материального положения, перспектив и пр., поскольку с этого момента вся ответственность, все расходы по содержанию и воспитанию нести именно им, а не посторонним "решалам".

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