В феврале в Приамурье ожидаются плюсовые температуры

В Амурской области намечается тенденция к потеплению. Синоптики ожидают, что к 18 февраля температура воздуха днем будет около нуля и даже плюсовой.

Речь в первую очередь идет о юге Амурской области, Благовещенске. В юго-западной части Приамурья термометры должны показать до 2 градусов тепла, в Благовещенске – до плюс 1 градуса.

Как пояснили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, это нормальное, естественное явление. «И ночные, и дневные температуры будут медленно повышаться», – сказала дежурный метеоролог.

Специалист сообщила, что резких температурных колебаний в дальнейшем не ожидается. Пока не ждут в Амурской области и существенных осадков.