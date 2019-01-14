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14февраля
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сегодня, 11:57 6

В феврале в Приамурье ожидаются плюсовые температуры

В феврале в Приамурье ожидаются плюсовые температуры
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области намечается тенденция к потеплению. Синоптики ожидают, что к 18 февраля температура воздуха днем будет около нуля и даже плюсовой.

Речь в первую очередь идет о юге Амурской области, Благовещенске. В юго-западной части Приамурья термометры должны показать до 2 градусов тепла, в Благовещенске – до плюс 1 градуса.

Как пояснили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, это нормальное, естественное явление. «И ночные, и дневные температуры будут медленно повышаться», – сказала дежурный метеоролог.

Специалист сообщила, что резких температурных колебаний в дальнейшем не ожидается. Пока не ждут в Амурской области и существенных осадков.

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#погода

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Комментарии
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  • StarShina

    StarShina
    1 час назад

    Ура! Весна идет, весне дорогу! Хорошая зима была. Теплая не особо снежная. Но пора пора матушка и честь знать:))))

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    StarShina

    Ура! Весна идет, весне дорогу! Хорошая зима была. Теплая не особо снежная. Но пора пора матушка и честь знать:))))



    Вы наверное ещё и с деревьями разговариваете.

  • чупакабра

    чупакабра
    1 час назад

    Что ли пельмени с балкона убирать?

  • чупакабра

    чупакабра
    1 час назад

    Что ли пельмени с балкона убирать?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    чупакабра

    Что ли пельмени с балкона убирать?



    Скиньте их на головы прохожим.

  • StarShina

    StarShina
    1 час назад

    Вы наверное ещё и с деревьями разговариваете.

    Нет деревьев нет на Амуринфо

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