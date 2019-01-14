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сегодня, 11:40 0

Завершение строительства Малиновского детского дома обсудили на федеральном уровне

Завершение строительства Малиновского детского дома обсудили на федеральном уровне
Фото: www.amurobl.ru

Зампред амурского правительства побывала в Сочи на форуме «Здоровое общество. На пути к цели: 80+». Ольга Лысенко обсудила с министром труда и социальной политики Максимом Топилиным завершение строительства Малиновского детского дома.

Ольга Лысенко и Максим Топилин рассмотрели наиболее актуальные варианты финансирования достройки Малиновского детского дома.

Ранее Амур.инфо сообщало, что корпус интерната построен на 70 %. Его возведение началось в 2010 году, но так и не закончилось. С вводом в эксплуатацию здания руководство дома-интерната планирует осваивать новые технологии работы с детьми, имеющими ментальные расстройства, в том числе обучать их самостоятельному проживанию.

В учреждении живут 175 детей, в новом корпусе смогут разместиться еще 120 ребят. Проектно-сметная документация имеется. Для завершения строительства требуется 120 миллионов рублей.

Кроме этого, на форуме в Сочи обсудили национальный проект «Демография».

«Важный акцент был сделан на сопровождение беременной женщины, консультирование. На этих вещах нельзя экономить. Конечно, обсуждали проекты, в которых мы участвуем. Например, о строительстве новых детских поликлиник. До 2025 года Приамурье будем решать эту задачу. Но речь идет, конечно, не только о строительстве новых красивых зданий, но и о подготовке кадров, оснащении этих поликлиник, чтобы они работали в должном режиме», – отметила Ольга Лысенко.

На площадке обсудили вопросы, влияющие на повышение рождаемости. В частности, эксперты и регионы поделились идеями в части борьбы с абортами. В Амурской области, по данным статистики, в 2018 году родились 8 212 детей. Это меньше, чем в 2017 году (8 711 детей), сообщает пресс-служба амурского правительства.

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#дети #областная власть #строительство

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