Жителей Зеи задержали по подозрению в сбыте поддельных денег (видео)

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В Амурской области полицейские задержали подозреваемых в сбыте поддельных денег. По версии следствия, этим промышляли жители города Зеи.

В январе сотрудники ОМВД России по Сковородинскому району изъяли три банкноты достоинством 5 000 рублей с признаками подделки. Купюры были обнаружены предпринимателями при пересчете денежных средств в торговых точках в различных населенных пунктах Сковородинского района. Согласно заключению эксперта, изъятые купюры являются фальшивыми. По всем фактам сбыта были возбуждены уголовные дела. Впоследствии их соединили в одно производство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Сковородинскому району установили, что к сбыту подделок могут быть причастны двое жителей Зеи 1988 и 1992 годов рождения. Полицейские также установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Ориентировку на подозреваемых оперативники направили во все районы области. Задержали злоумышленников сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Зейский» – по месту жительства граждан. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, задержанные признались в содеянном.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют амурчан на причастность к аналогичным преступлениям.

Видео пресс-службы УМВД России по Амурской области

Комментарий: Инна Карташова, начальник пресс-службы УМВД России по Амурской области