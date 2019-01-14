Ансамбль «Поющие гитары» вернул благовещенцам молодость

Фото: Амур.инфо

В Амурской областной филармонии дал концерт ансамбль «Поющие гитары». На сцене этот ВИА выступает 53 года. Сколько зрителей побывало на его концертах за это время, сказать сложно.

Те, кто родом из СССР, помнят легендарные хиты группы: «Люди встречаются», «Сумерки», «Синий иней», «Если выйдешь ты мне навстречу», «Воскресенье» и другие. Без них в 60-80-х не обходился ни один важный концерт, ни один танцевальный вечер.

«Поющие гитары» стали школой для многих советских артистов эстрады. В этом ВИА начинался путь Юрия Антонова, Альберта Асадуллина, Ирины Понаровской, Григория Клеймица, Альгирдаса Паулавичуса и других.

В 1975 году музыканты коллектива стали участниками первой в СССР зонг-оперы «Орфей и Эвридика» на музыку Александра Журбина. Специально на эту постановку в Ленинград приезжали люди из разных городов и стран. В 2003 году опера вошла в Книгу рекордов Гиннесса как мюзикл, сыгранный максимальное количество раз (2 350) одним коллективом.

Сегодня дух тех времен помнит один из основателей – басист Евгений Броневицкий, ему 73 года, и он до сих пор в строю. Также в составе гастролирующего коллектива в Благовещенск приехал Владимир Васильев «Царь». Он в «Поющих гитарах» с 1974 года – вокал, гитара, клавишные. «Отжигали» Валерий Кочегуро – он в команде с 2003 года (вокал, гитара) – и вокалистка Милена Вавилова – прехорошенькая брюнетка с бархатным голосом, которая поет в «гитарах» вот уже 15 лет.

В зале Амурской филармонии была публика в основном зрелого возраста. Люди раззадорились и, забыв о возрасте, потряхивали плечиками и вскидывали руки вверх, кричали «браво» после каждой песни.

«Лечебно-оздоровительный ансамбль «Поющие гитары»! Возвращаем молодость!» – подогревал публику Валерий Кочегуро.

А ещё зрители вспомнили, как в прежней музыке было много музыки, а не аккордов в ритм и «клубняка». В этот вечер «Поющие гитары» пели и Есенина и даже народные песни.

«Время поработало над нашей внешностью, но оно не смогло поработать ни над нашей душой, ни над сердцем. Мы по-прежнему активны, веселы и позитивны, даже немного красивы. У нас есть вы, а у вас есть мы. Мы нужны друг другу, поэтому наш путь еще не кончается. До новых встреч! – сказал в финале Евгений Броневицкий.

Подробности в рубрике «Культпросвет» на Амур.инфо.