Мужчина застрелил служебную собаку, перепутав ее с лисой

В Подмосковье полицейские начали проверку после убийства служебной собаки. Кинолог гуляла по свободной территории, когда мужчина открыл стрельбу по собаке со своего участка.

Инцидент произошел Подмосковье. Кинолог гуляла с овчаркой по кличке Ли, когда местный житель вышел с ружьем и открыл стрельбу по животному. Первый выстрел попал в лапу, после чего собака бросилась к хозяйке, затем последовал контрольный выстрел в голову. Животное погибло на месте.

«Она пыталась отбежать ко мне. Она бежала раненая ко мне. И здесь вот она умерла», – рассказала кинолог.

В СМИ пишут, что застреливший собаку мужчина – бывший прокурор. Он перепутал собаку с лисой, которая перетаскала с его участка всех кур.

Кинолог получила тяжелую психологическую травму, девушка до сих пор не верит, что ее верного друга больше нет. По информации некоторых СМИ, застреливший собаку мужчина предложил кинологу компенсацию – нового щенка.

В пресс-службе ГУ МВД Московской области, сообщили, что заявление о происшествии поступило в дежурную часть УВД Чехова. Полицейские задержали предполагаемого стрелка. По этому факту проводится проверка.

Инцидент получил широкую огласку в соцсетях., сообщает RG.ru.