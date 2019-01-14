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14февраля
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сегодня, 10:42 0

Ушел из жизни директор Амурского казачьего колледжа

Ушел из жизни директор Амурского казачьего колледжа
Фото: blaginform.ru

13 февраля скончался директор Амурского казачьего колледжа Николай Тарасенко. Казачьему полковнику было 73 года. Почти сорок из них Николай Николаевич руководил профессионально-техническим училищем, которое впоследствии стало Амурским казачьим колледжем.

Об уходе из жизни Николая Тарасенко сообщила пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Николай Николаевич родился в 1945 году в Черниговской области. Учился в Благовещенском государственном педагогическом институте (сейчас БГПУ) по специальности «Учитель физического воспитания». В разные годы занимал должность председателя комитета по физической культуре и спорту Константиновского райисполкома, там же работал заведующим отделом народного образования. С 1980 года начал трудовую деятельность в Константиновском ССПТУ № 21 (Амурском казачьем колледже).

В 2002 году награжден нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации».

Информация о дате и месте прощания с Николаем Тарасенко появится позже.

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#жизнь

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