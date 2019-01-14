Экс-мэр Александр Мигуля пожалел Благовещенск

Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля на своей странице в Инстаграме поделился с подписчиками фото с шутливой подписью, сделанной с помощью фотошопа. В подписи к снимку он признался, что жалеет Благовещенск.

«Кто последний будет улетать из Благи, выключите свет в аэропорту», – фото с такой надписью разместил у себя на странице экс-градоначальник. Картинка эта давно гуляет по различным мессенджерам области. Такие же картинки, только с названиями других городов можно легко найти в Интернете.

«Очень жаль любимый город», – подписал Александр Мигуля изображение.

Многие подписчики поддержали бывшего мэра, но были и те, кто не согласился с тем, что Благовещенск нуждается в жалости.

«Не верьте, город стал у нас красивый, уютный. Раньше по грязи ходили, сейчас везде тротуарная плитка, и дороги стали лучше, трассы вообще неплохие. Набережная – класс, тем, кто приезжает из других регионов, очень нравится наш город», – заступилась одна из подписчиц.

«Я не согласна. Не верьте тем, кто ищет только грязь. Он другого видеть не способен, увы. Набережная, вами начатая, очень хорошая получилась. Сейчас взялись за реставрацию исторических зданий. Улица Ленина весьма привлекательно выглядит. "Город без окраин", который вы провозгласили, наводя чистоту и порядок, еще чище стал. Не слушайте никого, Александр. Это нытики, которые сами ни на что не способны, кроме как искать виноватых в своем личном бардаке и ругать Путина. Грош цена тому руководителю после которого все разваливается. Все, что вы начинали, было на хорошем основании, все, кроме мусорного завода, устояло и радует. А парк Первомайский какой хороший стал. Стадион, спортплощадки, футбольное поле. Парк Дружбы просто великолепен. Да сами посмотрите, в Сети все есть», – предложила благовещенка Ольга Тур.

Между тем отток населения из Приамурья продолжается год от года. В 2018 году население региона сократилось на 4,4 тысячи человек. При этом убыль населения ускоряется. Однако в Благовещенске, по данным Амурстата за 2018 год, жителей стало больше.