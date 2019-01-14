Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:50 1

Экс-мэр Александр Мигуля пожалел Благовещенск

Экс-мэр Александр Мигуля пожалел Благовещенск
Фото: instagram.com/alexander_migulya/

Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля на своей странице в Инстаграме поделился с подписчиками фото с шутливой подписью, сделанной с помощью фотошопа. В подписи к снимку он признался, что жалеет Благовещенск.

«Кто последний будет улетать из Благи, выключите свет в аэропорту», – фото с такой надписью разместил у себя на странице экс-градоначальник. Картинка эта давно гуляет по различным мессенджерам области. Такие же картинки, только с названиями других городов можно легко найти в Интернете.

«Очень жаль любимый город», – подписал Александр Мигуля изображение.

Многие подписчики поддержали бывшего мэра, но были и те, кто не согласился с тем, что Благовещенск нуждается в жалости.

«Не верьте, город стал у нас красивый, уютный. Раньше по грязи ходили, сейчас везде тротуарная плитка, и дороги стали лучше, трассы вообще неплохие. Набережная – класс, тем, кто приезжает из других регионов, очень нравится наш город», – заступилась одна из подписчиц.

«Я не согласна. Не верьте тем, кто ищет только грязь. Он другого видеть не способен, увы. Набережная, вами начатая, очень хорошая получилась. Сейчас взялись за реставрацию исторических зданий. Улица Ленина весьма привлекательно выглядит. "Город без окраин", который вы провозгласили, наводя чистоту и порядок, еще чище стал. Не слушайте никого, Александр. Это нытики, которые сами ни на что не способны, кроме как искать виноватых в своем личном бардаке и ругать Путина. Грош цена тому руководителю после которого все разваливается. Все, что вы начинали, было на хорошем основании, все, кроме мусорного завода, устояло и радует. А парк Первомайский какой хороший стал. Стадион, спортплощадки, футбольное поле. Парк Дружбы просто великолепен. Да сами посмотрите, в Сети все есть», – предложила благовещенка Ольга Тур.

Между тем отток населения из Приамурья продолжается год от года. В 2018 году население региона сократилось на 4,4 тысячи человек. При этом убыль населения ускоряется. Однако в Благовещенске, по данным Амурстата за 2018 год, жителей стало больше.

Просмотров всего: 999

#Дальний Восток #экономика

распечатать


Спорт

На первенстве ДФО по вольной борьбе амурчанка завоевала золотую медаль

Общество 7

Белогорцы внесли более 500 предложений в программу развития Дальнего Востока
Общество 3

Авиакомпания Utair потребовала купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов
Общество 6

Белогорцы предложили больше 500 идей по развитию Дальнего Востока
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • nerv

    nerv
    9 минут назад

    пусть уезжают,в амурке воздух будет чище,еще бы забрали с собой комментаторщиков,обливающих грязью все и всех

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь